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Inglaterra vs Croacia EN VIVO Mundial 2026: pronóstico, historial, horario y dónde ver el paritdo de HOY

Luka Modric empieza el camino de su última Copa del Mundo frente a una de las candidatas. Sigue la transmisión del partidazo Inglaterra - Croacia por el Mundial 2026.

Inglaterra y Croacia vuelven a enfrentarse en una Copa del Mundo FIFA después de 8 años. Foto: GOAL
Inglaterra y Croacia vuelven a enfrentarse en una Copa del Mundo FIFA después de 8 años. Foto: GOAL
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¿Dónde ver Inglaterra vs Croacia EN VIVO? | Ambos equipos juegan HOY, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), por el grupo L del Mundial 2026 en el AT&T Stadium. La transmisión estará a cargo de las señales de América TV y DSports; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Los elencos de Luka Modric y Harry Kane volverán a verse las caras en una Copa del Mundo FIFA después de aquella recordada semifinal en Rusia 2018.

PUEDES VER: ¿Quién es Vozinha, el arquero de 40 años de Cabo Verde que detuvo a la España de Lamine Yamal en el Mundial 2026?

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¿A qué hora juegan Inglaterra vs Croacia HOY?

El partido entre la selección inglesa y el cuadro balcánico está programado para jugarse a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana).

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Inglaterra vs Croacia EN VIVO GRATIS?

La transmisión del partido Inglaterra vs. Croacia estará a cargo de América TV (canal 4 en señal abierta) de forma gratuita para todo el territorio peruano. Por su parte, DSports se encarga de la cobertura para toda Sudamérica.

¿Cómo ver Inglaterra vs Croacia ONLINE por internet?

En territorio sudamericano, podrás ver el Inglaterra vs Croacia a través de las plataformas de DGO y Disney+. En caso de que no puedas acceder a estos medios, podrás seguir el minuto a minuto en La República Deportes.

Alineaciones Inglaterra vs Croacia

El entrenador Thomas Tuchel alista una ofensiva de temer con jugadores de la talla de Jude Bellingham, Bukayo Saka, Anthony Gordon y Harry Kane. Por su parte, Luka Modric e Iván Perisic comandarán al equipo croata.

  • Inglaterra: Pickflord, O'Reilly, Konsa, Guéhi, James, Rice, Anderson, Gordon, Bellingham, Saka, Kane.
  • Croacia: Livakovic, Vuskovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovavic, Straniaic, Sucic, Baturina, Musa.

PUEDES VER: ¿Qué partidos del Mundial 2026 se transmitirán por América TV? Horarios para ver los encuentros en señal abierta en Perú

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Inglaterra vs Croacia: pronóstico

Así están las cuotas de las casas de apuestas para el Inglaterra vs Croacia. La selección anglosajona parte como favorita.

  • Betsson: gana Inglaterra (1,75), empate (3,65), gana Croacia (5,25)
  • Betano: gana Inglaterra (1,82), empate (3,70), gana Croacia (4,90)
  • Bet365: gana Inglaterra (1,73), empate (3,80), gana Croacia (4,75)
  • 1XBet: gana Inglaterra (1,78), empate (3,86), gana Croacia (5,18)
  • Caliente: gana Inglaterra (1,76), empate (3,60), gana Croacia (5,10)
  • Doradobet: gana Inglaterra (1,80), empate (3,79), gana Croacia (4,75).

Inglaterra vs Croacia: historial y últimos partidos

Así quedaron los cinco últimos partidos entre las selecciones de Inglaterra y Croacia.

  • Inglaterra 1-0 Croacia | 13.06.2021 | Eurocopa 2021
  • Inglaterra 2-1 Croacia | 18.11.2018 | UEFA Nations League
  • Croacia 0-0 Inglaterra | 12.10.2018 | UEFA Nations League
  • Croacia 2-1 Inglaterra | 11.07.2018 | Mundial Rusia 2018
  • Inglaterra 5-1 Croacia | 09.09.2009 | Eliminatorias Mundial Sudáfrica 2010
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