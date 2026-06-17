Inglaterra vs Croacia EN VIVO Mundial 2026: pronóstico, historial, horario y dónde ver el paritdo de HOY
Luka Modric empieza el camino de su última Copa del Mundo frente a una de las candidatas. Sigue la transmisión del partidazo Inglaterra - Croacia por el Mundial 2026.
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¿Dónde ver Inglaterra vs Croacia EN VIVO? | Ambos equipos juegan HOY, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), por el grupo L del Mundial 2026 en el AT&T Stadium. La transmisión estará a cargo de las señales de América TV y DSports; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
Los elencos de Luka Modric y Harry Kane volverán a verse las caras en una Copa del Mundo FIFA después de aquella recordada semifinal en Rusia 2018.
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¿A qué hora juegan Inglaterra vs Croacia HOY?
El partido entre la selección inglesa y el cuadro balcánico está programado para jugarse a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana).
- México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
- Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 5.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
¿Dónde ver Inglaterra vs Croacia EN VIVO GRATIS?
La transmisión del partido Inglaterra vs. Croacia estará a cargo de América TV (canal 4 en señal abierta) de forma gratuita para todo el territorio peruano. Por su parte, DSports se encarga de la cobertura para toda Sudamérica.
¿Cómo ver Inglaterra vs Croacia ONLINE por internet?
En territorio sudamericano, podrás ver el Inglaterra vs Croacia a través de las plataformas de DGO y Disney+. En caso de que no puedas acceder a estos medios, podrás seguir el minuto a minuto en La República Deportes.
Alineaciones Inglaterra vs Croacia
El entrenador Thomas Tuchel alista una ofensiva de temer con jugadores de la talla de Jude Bellingham, Bukayo Saka, Anthony Gordon y Harry Kane. Por su parte, Luka Modric e Iván Perisic comandarán al equipo croata.
- Inglaterra: Pickflord, O'Reilly, Konsa, Guéhi, James, Rice, Anderson, Gordon, Bellingham, Saka, Kane.
- Croacia: Livakovic, Vuskovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovavic, Straniaic, Sucic, Baturina, Musa.
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Inglaterra vs Croacia: pronóstico
Así están las cuotas de las casas de apuestas para el Inglaterra vs Croacia. La selección anglosajona parte como favorita.
- Betsson: gana Inglaterra (1,75), empate (3,65), gana Croacia (5,25)
- Betano: gana Inglaterra (1,82), empate (3,70), gana Croacia (4,90)
- Bet365: gana Inglaterra (1,73), empate (3,80), gana Croacia (4,75)
- 1XBet: gana Inglaterra (1,78), empate (3,86), gana Croacia (5,18)
- Caliente: gana Inglaterra (1,76), empate (3,60), gana Croacia (5,10)
- Doradobet: gana Inglaterra (1,80), empate (3,79), gana Croacia (4,75).
Inglaterra vs Croacia: historial y últimos partidos
Así quedaron los cinco últimos partidos entre las selecciones de Inglaterra y Croacia.
- Inglaterra 1-0 Croacia | 13.06.2021 | Eurocopa 2021
- Inglaterra 2-1 Croacia | 18.11.2018 | UEFA Nations League
- Croacia 0-0 Inglaterra | 12.10.2018 | UEFA Nations League
- Croacia 2-1 Inglaterra | 11.07.2018 | Mundial Rusia 2018
- Inglaterra 5-1 Croacia | 09.09.2009 | Eliminatorias Mundial Sudáfrica 2010