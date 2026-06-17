Partidos de hoy en el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación del Mundial 2026 HOY, horarios y canales de TV dónde ver todos los partidos de la fase de grupos.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY, miércoles 17 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de selecciones que lograron clasificar al torneo más importante de fútbol. Podrás ver las transmisiones por las señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
¡Llegó el día de Cristiano Ronaldo! El veterano delantero debutará con la selección de Portugal frente a la modesta Congo. Por otra parte, Colombia cerrará la participación de los sudamericanos en la primera fecha.
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Partidos del Mundial 2026 HOY
- Portugal vs Congo
- Hora: 12.00 a. m.
- Canal: DSports
- Estadio: NRG (Houston, Estados Unidos)
- Inglaterra vs Croacia
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: América TV, DSports
- Estadio: AT&T Stadium (Dallas, Estados Unidos)
- Ghana vs Panamá
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: DSports
- Estadio: BMO Field (Toronto, Canadá)
- Colombia vs Uzbekistán
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: DSports
- Estadio: Estadio Azteca (Ciudad de México)