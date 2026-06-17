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Deportes

Partidos de hoy en el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación del Mundial 2026 HOY, horarios y canales de TV dónde ver todos los partidos de la fase de grupos.

Los partidos del Mundial 2026 se juegan entre los meses de junio y julio. Foto: composición LR/Twitter de FIFA World Cup 2026/AFP
Los partidos del Mundial 2026 se juegan entre los meses de junio y julio. Foto: composición LR/Twitter de FIFA World Cup 2026/AFP
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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY, miércoles 17 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de selecciones que lograron clasificar al torneo más importante de fútbol. Podrás ver las transmisiones por las señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

¡Llegó el día de Cristiano Ronaldo! El veterano delantero debutará con la selección de Portugal frente a la modesta Congo. Por otra parte, Colombia cerrará la participación de los sudamericanos en la primera fecha.

PUEDES VER: Kylian Mbappé y su curiosa mención sobre Perú durante el Mundial 2026: "De las veces que me sentí más visitante en mi vida"

lr.pe

Partidos del Mundial 2026 HOY

  • Portugal vs Congo
  • Hora: 12.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Estadio: NRG (Houston, Estados Unidos)
  • Inglaterra vs Croacia
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: América TV, DSports
  • Estadio: AT&T Stadium (Dallas, Estados Unidos)
  • Ghana vs Panamá
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Estadio: BMO Field (Toronto, Canadá)
  • Colombia vs Uzbekistán
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Estadio: Estadio Azteca (Ciudad de México)
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