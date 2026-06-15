Bélgica - Egipto: fecha, hora y canal de tv dónde ver el partido por el Mundial 2026

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El partido entre Bélgica y Egipto por la fecha 1 del Mundial 2026 se jugará el lunes 15 de junio en el Estadio Lumen Field de Seattle, en Estados Unidos. La transmisión del encuentro comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana), y la cobertura televisiva estará a cargo de América TV y DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y los demás partidos de la jornada en La República Deportes.

Bélgica afronta el Mundial 2026 con la misión de mejorar la pobre actuación que tuvo en Qatar 2022, donde fue eliminada en la fase de grupos. En contraste, Egipto regresa a una Copa del Mundo después de no haber logrado la clasificación en la edición anterior, por lo que buscará aprovechar esta oportunidad pese a que varias de sus principales figuras atraviesan la etapa final de sus carreras deportivas.

Horarios del partido Bélgica vs Egipto

En Perú, el duelo entre Bélgica y Egipto se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Bélgica vs Egipto por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de América TV y DSports en Perú.

Argentina: DSports y TyC Sports

Bolivia: Entel TV, Tigo Sports

Brasil: SporTV, Globo, Zapping y CazéTV

Chile: DSports y Chilevisión

Colombia: DSports y RNC

Costa Rica: FOX+

Ecuador: DSports

México: ViX

Paraguay: GEN y Trece

Perú: DSports y América TV

Uruguay: DSports y AUF TV

Venezuela: DSports y Televen

Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One

España: DAZN y Movistar+.

¿Dónde ver Bélgica vs Egipto online gratis?

Si deseas ver Bélgica contra Egipto online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de América TVGO y DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Posibles alineaciones de Bélgica vs Egipto

Estos son los posibles equipos titulares de Bélgica y Egipto para el compromiso del grupo G.

Bélgica : Lammens; Castagne, Theate, Mechele, Meunier; Onana. Raskin, Tielemans; De Ketelaere, Doku, Lukebakio.

: Lammens; Castagne, Theate, Mechele, Meunier; Onana. Raskin, Tielemans; De Ketelaere, Doku, Lukebakio. Egipto: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Ashour, Attia; Issa, Zizo, Trezeguet; Marmoush.

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