Francia vs Irlanda del Norte: fecha, hora y canal de TV para ver el amistoso internacional previo al Mundial 2026

Francia e Irlanda del Norte se enfrentan en amistoso previo al inicio del Mundial 2026. Foto: UEFA/composición LR

Francia e Irlanda del Norte se enfrentan en amistoso previo al inicio del Mundial 2026. Foto: UEFA/composición LR

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La selección de Francia tendrá una prueba más antes de iniciar su camino en la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por el experimentado técnico Didier Deschamps se verá las caras ante su similar de Irlanda del Norte en lo que será su último amistoso internacional ante su público.

El conjunto capitaneado por Kylian Mbappé llega a este duelo luego de caer por 2-1 ante Costa de Marfil. En cuanto a Irlanda del Norte, venció por la mínima a Guinea y buscará un nuevo triunfo en esta fecha FIFA, pues no logró la clasificación al certamen mundialista.

¿Cuándo juega Francia vs Irlanda del Norte?

El partido Francia vs Irlanda del Norte se llevará a cabo el lunes 8 de junio en el Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, recinto ubicado en la ciudad de Lille.

¿A qué hora juega Francia vs Irlanda del Norte el amistoso internacional?

En territorio peruano, el cruce entre franceses e irlandeses se podrá seguir desde las 2.10 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.10 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.10 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.10 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.10 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.10 p. m.

España: 9.10 p. m.

¿Qué canal transmitirá Francia vs Irlanda del Norte?

El encuentro entre Francia vs Irlanda del Norte, que se realizará en el marco de la fecha FIFA de junio del 2026, se podrá ver a través de ESPN y el Plan Premium de Disney Plus. En caso de que no puedas acceder a este servicio, La República te ofrecerá una cobertura con el minuto a minuto y todos los goles del partido.

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