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Perú perdió ante Senegal en el debut de Mano Menezes
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'Dibu' Martínez sobre la Finalissima tras ajustada victoria ante Mauritania: "Menos mal que no la jugamos"

Luego del triunfo 2-1 sobre el equipo africano, el portero de la Albiceleste hizo una dura autocrítica por la falta de intensidad y solidez defensiva.

El 'Dibu' Martínez es el arquero titular de la selección argentina. Foto: AFA
El 'Dibu' Martínez es el arquero titular de la selección argentina. Foto: AFA

El portero Emiliano 'Dibu' Martínez reconoció que la selección argentina jugó un flojo partido ante Mauritania en su primer amistoso por fecha FIFA de marzo 2026. Al final de la victoria 2-1 en La Bombonera, el arquero se mostró autocrítico con el desempeño de su equipo al considerar que carecieron de "intensidad y compromiso".

"Nos faltó intensidad y compromiso. Con la camiseta de la selección hay que hacerlo mejor. Pensé que me iban a llegar una o dos veces y me llegaron más", declaró el guardameta a la prensa deportiva de su país.

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'Dibu' Martínez sobre la Finalissima: "Si jugábamos así, imagínate"

El guardameta del Aston Villa también se animó a hablar acerca del frustrado partido ante España por la Finalissima, el cual se canceló tras desacuerdos en la elección de la sede y fecha en que se debía disputar. Según dio a entender, la Scaloneta podría haberse llevado un mal resultado de dicho encuentro.

"No faltó fútbol, faltó intensidad y solidez defensiva. Menos mal que no jugamos la Finalissima. Si jugábamos así, imagínate", añadió el 'Dibu'. Acerca de esta preparación que vienen teniendo para la Copa del Mundo, lamentó no enfrentar a selecciones fuertes para evaluar su verdadero nivel actual.

"Antes del Mundial pasado nos habíamos testeado con Italia y vimos que podíamos. Ahora no sabemos si tenemos un nivel top 10 del mundo para competir", sostuvo.

PUEDES VER: Armargo debut de Mano Menezes: Perú cayó 2-0 ante Senegal en su primer amistoso de fecha FIFA

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¿Cuándo juega Argentina?

El próximo partido de Argentina en esta fecha FIFA será el que juegue ante Zambia, el martes 31 de marzo, en el estadio La Bombonera. El duelo se disputará a partir de las 8.15 p. m. (horario local).

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