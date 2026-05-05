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Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 4 de la Copa Libertadores

El enfrentamiento por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026 entre Sporting Cristal y Palmeiras se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

Sporting Cristal y Palmeiras se enfrentan por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026. Foto: Liga 1/Brasileirao/composición LR
Sporting Cristal y Palmeiras se enfrentan por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026. Foto: Liga 1/Brasileirao/composición LR
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Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO juegan este martes 5 de mayo, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Libertadores. El partido se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El conjunto celeste afrontará un nuevo duelo en la presente Copa Libertadores. Sporting Cristal llega como líder, luego de haberle ganado de local 2-0 a Junior en la jornada anterior. Este triunfo lo puso en el primer lugar de la tabla en el Grupo F con 6 puntos. Por el lado de Palmeiras, el elenco brasileño marcha segundo y buscará una victoria que lo regrese al liderato.

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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras?

Los equipos de Sporting Cristal y Palmeiras se verán las caras por la fecha 4 de la Copa Libertadores. El duelo se disputará este martes 5 de mayo, desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (miércoles 6/05)

Sporting Cristal vs Palmeiras: canal y dónde ver transmisión del partido

El partido entre Sporting Cristal y Palmeiras, por la fase de grupos de la Copa Libertadores, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs Palmeiras

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Santiago González, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro; Luis Iberico e Irven Ávila.
  • Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo, Gustavo Gómez, Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan, Jhon Arias; José López y Ramón Sosa.

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Pronóstico de Sporting Cristal vs Palmeiras

Las principales casas de apuestas le dan el favoritismo a Palmeiras sobre Sporting Cristal a pesar de jugar de visita.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (4,95), empate (3,70), gana Palmeiras (1,68)
  • Betano: gana Sporting Cristal (5,10), empate (3,80), gana Palmeiras (1,70)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (5,50), empate (3,70), gana Palmeiras (1,67)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (5,35), empate (3,76), gana Palmeiras (1,70)
  • Coolbet: gana Sporting Cristal (5,00), empate (3,85), gana Palmeiras (1,70)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (5,00), empate (3,05), gana Palmeiras (1,72).

¿En qué estadio y dónde juegan Sporting Cristal vs Palmeiras?

Sporting Cristal y Palmeiras disputarán este encuentro por la Copa Libertadores en el Estadio Alejandro Villanueva. Este recinto tiene capacidad para albergar 33.938 espectadores.

Últimos partidos de Sporting Cristal

  • Sporting Cristal 2-2 Cusco | 3.05.26
  • Sporting Cristal 2-0 Junior | 28.04.26
  • Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal | 25.04.26
  • Grau 4-1 Sporting Cristal | 22.04.26
  • Sporting Cristal 3-2 UTC | 19.04.26

Últimos partidos de Palmeiras

  • Palmeiras 1-1 Santos | 2.05.26
  • Cerro Porteño 1-1 Pameiras | 29.04.26
  • Bragantino 0-1 Palmeiras | 26.04.26
  • Palmeiras 3-0 Jacuipense | 23.04.26
  • Palmeiras 1-0 Athletico-PR | 19.04.26
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