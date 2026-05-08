A Universitario le resta jugar un partido de local en la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/Liga 1/Conmebol

A Universitario le resta jugar un partido de local en la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/Liga 1/Conmebol

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Universitario de Deportes sufrió un duro golpe en Copa Libertadores: cayó 2-1 ante Coquimbo Unido de Chile y se complicó de sobremanera en el grupo B. Los dirigidos por Jorge Araujo quedaron sin margen de error para los últimos dos partidos que les restan en la competición.

El vigente tricampeón del fútbol peruano se ubica en el tercer lugar con 4 unidades. Más allá de las posibilidades estadísticas, los cremas necesitan mejorar su nivel para intentar sumar en una plaza difícil como la de Uruguay.

¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos?

Universitario debe ganar sus siguientes 2 partidos para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores con 10 puntos, pues el nuevo criterio de desempate (duelos directos) deja a los cremas en desventaja frente a los chilenos y colombianos.

Otro escenario favorable para la U es lograr un empate ante Nacional en Montevideo e imponerse frente a Deportes Tolima en el Monumental; de esta manera, alcanzaría los 8 puntos. No obstante, tendría que esperar una doble derrota de Coquimbo Unido.

Tabla de posiciones del grupo de Universitario

Deportes Tolima se ubica en lo más alto del grupo B de la Copa Libertadores gracias a su goleada 3-0 contra Nacional de Uruguay. Por su parte, los cremas ocupan la tercera casilla.

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores. Foto: Conmebol

Partidos pendientes de Universitario en Copa Libertadores 2026

Universitario tendrá que viajar a Uruguay y jugar el último partido de local para completar su participación en el Grupo B.