¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos de final de Copa Libertadores 2026?
La derrota sufrida ante Coquimbo Unido en Chile complicó de sobremanera a los dirigidos por Jorge Araujo. Estos son los escenarios que favorecen a la U en Copa Libertadores.
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Universitario de Deportes sufrió un duro golpe en Copa Libertadores: cayó 2-1 ante Coquimbo Unido de Chile y se complicó de sobremanera en el grupo B. Los dirigidos por Jorge Araujo quedaron sin margen de error para los últimos dos partidos que les restan en la competición.
El vigente tricampeón del fútbol peruano se ubica en el tercer lugar con 4 unidades. Más allá de las posibilidades estadísticas, los cremas necesitan mejorar su nivel para intentar sumar en una plaza difícil como la de Uruguay.
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¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos?
Universitario debe ganar sus siguientes 2 partidos para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores con 10 puntos, pues el nuevo criterio de desempate (duelos directos) deja a los cremas en desventaja frente a los chilenos y colombianos.
Otro escenario favorable para la U es lograr un empate ante Nacional en Montevideo e imponerse frente a Deportes Tolima en el Monumental; de esta manera, alcanzaría los 8 puntos. No obstante, tendría que esperar una doble derrota de Coquimbo Unido.
Tabla de posiciones del grupo de Universitario
Deportes Tolima se ubica en lo más alto del grupo B de la Copa Libertadores gracias a su goleada 3-0 contra Nacional de Uruguay. Por su parte, los cremas ocupan la tercera casilla.
Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores. Foto: Conmebol
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Partidos pendientes de Universitario en Copa Libertadores 2026
Universitario tendrá que viajar a Uruguay y jugar el último partido de local para completar su participación en el Grupo B.
- Fecha 5: Nacional vs Universitario | Miércoles 20/05 - 7.00 p. m. (hora peruana)
- Fecha 6: Universitario vs Deportes Tolima | Martes 26/05 - 7.30 p. m. (hora peruana)