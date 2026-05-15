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Deportes

Partidos de hoy, viernes 15 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores enfrentamientos en el fútbol europeo y el inicio de una nueva fecha en la Liga 1 de Perú.

Liverpool, Universitario y Saint-Étienne juegan hoy viernes 15 de mayo en sus respectivos campeonatos. Foto: Premier League/Liga 1/Ligue 1/composición LR
Liverpool, Universitario y Saint-Étienne juegan hoy viernes 15 de mayo en sus respectivos campeonatos. Foto: Premier League/Liga 1/Ligue 1/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 15 de mayo de 2026 continúa la jornada deportiva con duelos de algunos de los torneos más importantes del mundo, como la Premier League de Inglaterra y la Ligue 1 de Francia. De igual forma, arranca la fecha 15 del Torneo Apertura. Podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, DirecTV y L1 Max, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En el fútbol inglés, Aston Villa y Liverpool se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la fecha, ya que ambos luchan por asegurar su clasificación a la próxima edición de la Champions League. En Francia, se disputan los playoffs de ascenso en semifinales. De igual forma, comienza la jornada 15 del Torneo Apertura con los duelos FC Cajamarca vs Sporting Cristal y Universitario vs Atlético Grau.

PUEDES VER: Natalia Málaga responde sobre su hinchaje por Alianza Lima: "No tengo ninguna vergüenza en decir que simpatizo"

lr.pe

Partido de la Liga 1 de Perú HOY

  • FC Cajamarca vs Sporting Cristal
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Universitario vs Grau
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • Saint-Étienne vs Rodez
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: Ligue1+

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Aston Villa vs Liverpool
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Superliga de Turquía HOY

  • Rizespor vs Besiktas
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Pro League de Bélgica HOY

  • OH Leuven vs Royal Antwerp
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: DAZN

Partidos de la Liga de Croacia HOY

  • Vukovar '91 vs Varazdin
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: MAX Sport

Partido de la Liga 2 de Perú HOY

  • Sport Huancayo 2 vs Minas
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
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