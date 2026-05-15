Partidos de hoy, viernes 15 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 15 de mayo de 2026 continúa la jornada deportiva con duelos de algunos de los torneos más importantes del mundo, como la Premier League de Inglaterra y la Ligue 1 de Francia. De igual forma, arranca la fecha 15 del Torneo Apertura. Podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, DirecTV y L1 Max, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En el fútbol inglés, Aston Villa y Liverpool se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la fecha, ya que ambos luchan por asegurar su clasificación a la próxima edición de la Champions League. En Francia, se disputan los playoffs de ascenso en semifinales. De igual forma, comienza la jornada 15 del Torneo Apertura con los duelos FC Cajamarca vs Sporting Cristal y Universitario vs Atlético Grau.

Partido de la Liga 1 de Perú HOY

FC Cajamarca vs Sporting Cristal

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Universitario vs Grau

Hora: 8.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Saint-Étienne vs Rodez

Hora: 1.30 p. m.

Canal: Ligue1+

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

Aston Villa vs Liverpool

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Superliga de Turquía HOY

Rizespor vs Besiktas

Hora: 12.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Pro League de Bélgica HOY

OH Leuven vs Royal Antwerp

Hora: 1.45 p. m.

Canal: DAZN

Partidos de la Liga de Croacia HOY

Vukovar '91 vs Varazdin

Hora: 11.00 a. m.

Canal: MAX Sport

Partido de la Liga 2 de Perú HOY