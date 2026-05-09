Partidos de hoy, sábado 9 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la LaLiga de España, Premier League y el 'clásico' de la fecha 14 del Torneo Apertura.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga Profesional) y Europa (LaLiga de España, Premier League) por las señales de canales como L1 MAX, ESPN o desde servicios de streaming (Liga 1 Play, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
La fecha 14 del Torneo Apertura nos tiene preparada el clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Los dirigidos por Pablo Guede van por un triunfo que les permita consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga 1. Por otra parte, Liverpool y Chelsea prometen grandes emociones.
Partidos de la Liga 1 HOY
- CD Moquegua vs ADT Tarma
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 MAX
- Atlético Grau vs Cienciano
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 MAX
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: L1 MAX
Partidos de HOY en LaLiga
- Atlético Madrid vs Celta de Vigo
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN 3, Disney Plus
- Real Sociedad vs Real Betis
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de HOY en la Premier League
- Liverpool vs Chelsea
- Hora: 6.30 a. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Manchester City vs Brentford
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: Disney Plus
Partidos de HOY en la Liga Profesional Argentina
- Boca Juniors vs Huracán
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Independiente Rivadavia vs Unión Santa Fe
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Disney Plus
Partidos de la Liga Femenina HOY
- FC Killas vs Yanapuma
- Hora: 10.30 a. m.
- Canal: YouTube Bicolor+
- Flamengo vs FBC Melgar
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: YouTube Bicolor+
- Universitario vs Defensores del Ilucán
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: YouTube Bicolor+