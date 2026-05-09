HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Deportes

Partidos de hoy, sábado 9 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la LaLiga de España, Premier League y el 'clásico' de la fecha 14 del Torneo Apertura.

Programación de los partidos de hoy, sábado 9 de mayo. Foto: Alianza Lima/CiencianoAFP
Programación de los partidos de hoy, sábado 9 de mayo. Foto: Alianza Lima/CiencianoAFP
Escuchar
Resumen
Compartir

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga Profesional) y Europa (LaLiga de España, Premier League) por las señales de canales como L1 MAX, ESPN o desde servicios de streaming (Liga 1 Play, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La fecha 14 del Torneo Apertura nos tiene preparada el clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Los dirigidos por Pablo Guede van por un triunfo que les permita consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga 1. Por otra parte, Liverpool y Chelsea prometen grandes emociones.

PUEDES VER: Barcelona - Real Madrid: fecha, hora y canal de TV para ver el clásico español por el título de LaLiga 2026

lr.pe

Partidos de la Liga 1 HOY

  • CD Moquegua vs ADT Tarma
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 MAX
  • Atlético Grau vs Cienciano
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 MAX
  • Alianza Lima vs Sporting Cristal
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: L1 MAX

Partidos de HOY en LaLiga

  • Atlético Madrid vs Celta de Vigo
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN 3, Disney Plus
  • Real Sociedad vs Real Betis
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de HOY en la Premier League

  • Liverpool vs Chelsea
  • Hora: 6.30 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Manchester City vs Brentford
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: Disney Plus

Partidos de HOY en la Liga Profesional Argentina

  • Boca Juniors vs Huracán
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Independiente Rivadavia vs Unión Santa Fe
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus

Partidos de la Liga Femenina HOY

  • FC Killas vs Yanapuma
  • Hora: 10.30 a. m.
  • Canal: YouTube Bicolor+
  • Flamengo vs FBC Melgar
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: YouTube Bicolor+
  • Universitario vs Defensores del Ilucán
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: YouTube Bicolor+
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Partidos de hoy, lunes 30 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, lunes 30 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Partidos de hoy, domingo 29 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Partidos de hoy, sábado 28 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, sábado 28 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Barcelona - Real Madrid: fecha, hora y canal de TV para ver el clásico español por el título de LaLiga 2026

Barcelona - Real Madrid: fecha, hora y canal de TV para ver el clásico español por el título de LaLiga 2026

LEER MÁS
Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 4

Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 4

LEER MÁS
Lionel Messi deja de lado a Argentina y señala sus favoritos para ganar el Mundial 2026: "Hay otros que llegan mejor"

Lionel Messi deja de lado a Argentina y señala sus favoritos para ganar el Mundial 2026: "Hay otros que llegan mejor"

LEER MÁS
Real Madrid impone sanción sin precedentes a Valverde y Tchouaméni: el millonario monto que deberán pagar por pelearse

Real Madrid impone sanción sin precedentes a Valverde y Tchouaméni: el millonario monto que deberán pagar por pelearse

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025