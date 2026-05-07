Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO: hora, apuestas y dónde ver el partido por Copa Libertadores 2026

Universitario y Coquimbo Unido registran la misma cantidad de puntos en el grupo B de Copa Libertadores. Foto: Universitario

Universitario y Coquimbo Unido registran la misma cantidad de puntos en el grupo B de Copa Libertadores. Foto: Universitario

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Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO | El partido de la U por la fecha 4 de la Copa Libertadores se jugará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso desde las 7.00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Los dirigidos por Jorge Araujo mantienen la ilusión de clasificar a octavos de final gracias al triunfo que obtuvieron frente a Nacional de Uruguay. Por su parte, el conjunto chileno buscará un triunfo que le permita ser líder del grupo B.

Tabla de posiciones de Universitario en Libertadores

Todos los equipos que integran el grupo B de la Copa Libertadores tienen 4 puntos.

Deportes Tolima (4 puntos)

Nacional (4 puntos)

Universitario (4 puntos)

Coquimbo Unido (4 puntos)

¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido?

En suelo peruano, el cuarto partido de la U en Copa Libertadores empezará a las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro lugar del mundo, no te preocupes: te hemos preparado una guía de horarios.

México: 6.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (viernes 7)

¿Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido?

La transmisión por TV del Universitario vs Coquimbo Unido estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

Argentina: Fox Sports 3

Bolivia: ESPN

Brasil: Paramount+

Chile: ESPN 5

Colombia: ESPN

Costa Rica: Disney Plus

Ecuador: ESPN

México: Disney Plus

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN Sports, Fanatiz

Canadá: beIN Sports, Fanatiz

¿Cómo ver Universitario vs Coquimbo Unido por internet gratis?

Si deseas ver Universitario vs Coquimbo Unido online, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus; en caso no puedas acceder a este servicio de streaming, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Universitario vs Coquimbo Unido: alineaciones probables

Estos son los posibles equipos titulares de la U y el Pirata. Jorge Araujo realizaría cambios en el arco y el mediocampo.

Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Edison Flores y y Alex Valera.

Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Edison Flores y y Alex Valera. Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Bejamín Gazzolo, Manuel Fernández, Francisco Salinas, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía; Cristian Zavala, Alejandro Azocar y Nicolas Johanse.

Universitario vs Coquimbo Unido: pronósticos

Las casas de apuestas ven más probable un triunfo de Coquimbo Unido de Chile debido a que jugará como local.