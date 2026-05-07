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Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO: hora, apuestas y dónde ver el partido por Copa Libertadores 2026

Luego de ganarle a Nacional de Uruguay, los cremas se metieron en la pelea por clasificar a octavos de final de Copa Libertadores. Sigue la transmisión del partido U - Coquimbo.

Universitario y Coquimbo Unido registran la misma cantidad de puntos en el grupo B de Copa Libertadores. Foto: Universitario
Universitario y Coquimbo Unido registran la misma cantidad de puntos en el grupo B de Copa Libertadores. Foto: Universitario
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Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO | El partido de la U por la fecha 4 de la Copa Libertadores se jugará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso desde las 7.00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Los dirigidos por Jorge Araujo mantienen la ilusión de clasificar a octavos de final gracias al triunfo que obtuvieron frente a Nacional de Uruguay. Por su parte, el conjunto chileno buscará un triunfo que le permita ser líder del grupo B.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de Cienciano en Copa Sudamericana 2026: partidos y resultados del grupo B

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Tabla de posiciones de Universitario en Libertadores

Todos los equipos que integran el grupo B de la Copa Libertadores tienen 4 puntos.

  • Deportes Tolima (4 puntos)
  • Nacional (4 puntos)
  • Universitario (4 puntos)
  • Coquimbo Unido (4 puntos)

¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido?

En suelo peruano, el cuarto partido de la U en Copa Libertadores empezará a las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro lugar del mundo, no te preocupes: te hemos preparado una guía de horarios.

  • México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. (viernes 7)

¿Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido?

La transmisión por TV del Universitario vs Coquimbo Unido estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

  • Argentina: Fox Sports 3
  • Bolivia: ESPN
  • Brasil: Paramount+
  • Chile: ESPN 5
  • Colombia: ESPN
  • Costa Rica: Disney Plus
  • Ecuador: ESPN
  • México: Disney Plus
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN
  • Estados Unidos: beIN Sports, Fanatiz
  • Canadá: beIN Sports, Fanatiz

¿Cómo ver Universitario vs Coquimbo Unido por internet gratis?

Si deseas ver Universitario vs Coquimbo Unido online, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus; en caso no puedas acceder a este servicio de streaming, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Flavia Montes será uno de los refuerzos de Alianza Lima: los primeros fichajes para lograr el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley

lr.pe

Universitario vs Coquimbo Unido: alineaciones probables

Estos son los posibles equipos titulares de la U y el Pirata. Jorge Araujo realizaría cambios en el arco y el mediocampo.

  • Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Edison Flores y y Alex Valera.
  • Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Bejamín Gazzolo, Manuel Fernández, Francisco Salinas, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía; Cristian Zavala, Alejandro Azocar y Nicolas Johanse.

Universitario vs Coquimbo Unido: pronósticos

Las casas de apuestas ven más probable un triunfo de Coquimbo Unido de Chile debido a que jugará como local.

  • Betsson: gana Universitario (3,70), empate (3,05), gana Coquimbo Unido (2,08)
  • Betano: gana Universitario (3,80), empate (3,05), gana Coquimbo Unido (2,18)
  • Bet365: gana Universitario (3,75), empate (3,10), gana Coquimbo Unido (2,15)
  • 1XBet: gana Universitario (3,79), empate (3,10), gana Coquimbo Unido (2,17)
  • Coolbet: gana Universitario (3,70), empate (3,10), gana Coquimbo Unido (2,20)
  • Doradobet: gana Universitario (3,75), empate (3,10), gana Coquimbo Unido (2,20)
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