Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO: hora, apuestas y dónde ver el partido por Copa Libertadores 2026
Luego de ganarle a Nacional de Uruguay, los cremas se metieron en la pelea por clasificar a octavos de final de Copa Libertadores. Sigue la transmisión del partido U - Coquimbo.
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Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO | El partido de la U por la fecha 4 de la Copa Libertadores se jugará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso desde las 7.00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
Los dirigidos por Jorge Araujo mantienen la ilusión de clasificar a octavos de final gracias al triunfo que obtuvieron frente a Nacional de Uruguay. Por su parte, el conjunto chileno buscará un triunfo que le permita ser líder del grupo B.
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Tabla de posiciones de Universitario en Libertadores
Todos los equipos que integran el grupo B de la Copa Libertadores tienen 4 puntos.
- Deportes Tolima (4 puntos)
- Nacional (4 puntos)
- Universitario (4 puntos)
- Coquimbo Unido (4 puntos)
¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido?
En suelo peruano, el cuarto partido de la U en Copa Libertadores empezará a las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro lugar del mundo, no te preocupes: te hemos preparado una guía de horarios.
- México: 6.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.
- España: 1.00 a. m. (viernes 7)
¿Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido?
La transmisión por TV del Universitario vs Coquimbo Unido estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.
- Argentina: Fox Sports 3
- Bolivia: ESPN
- Brasil: Paramount+
- Chile: ESPN 5
- Colombia: ESPN
- Costa Rica: Disney Plus
- Ecuador: ESPN
- México: Disney Plus
- Paraguay: ESPN
- Perú: ESPN
- Uruguay: ESPN
- Venezuela: ESPN
- Estados Unidos: beIN Sports, Fanatiz
- Canadá: beIN Sports, Fanatiz
¿Cómo ver Universitario vs Coquimbo Unido por internet gratis?
Si deseas ver Universitario vs Coquimbo Unido online, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus; en caso no puedas acceder a este servicio de streaming, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
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Universitario vs Coquimbo Unido: alineaciones probables
Estos son los posibles equipos titulares de la U y el Pirata. Jorge Araujo realizaría cambios en el arco y el mediocampo.
- Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Edison Flores y y Alex Valera.
- Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Bejamín Gazzolo, Manuel Fernández, Francisco Salinas, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía; Cristian Zavala, Alejandro Azocar y Nicolas Johanse.
Universitario vs Coquimbo Unido: pronósticos
Las casas de apuestas ven más probable un triunfo de Coquimbo Unido de Chile debido a que jugará como local.
- Betsson: gana Universitario (3,70), empate (3,05), gana Coquimbo Unido (2,08)
- Betano: gana Universitario (3,80), empate (3,05), gana Coquimbo Unido (2,18)
- Bet365: gana Universitario (3,75), empate (3,10), gana Coquimbo Unido (2,15)
- 1XBet: gana Universitario (3,79), empate (3,10), gana Coquimbo Unido (2,17)
- Coolbet: gana Universitario (3,70), empate (3,10), gana Coquimbo Unido (2,20)
- Doradobet: gana Universitario (3,75), empate (3,10), gana Coquimbo Unido (2,20)