Universitario - Coquimbo Unido: fecha, hora y canal del partido por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Universitario y Coquimbo Unido se enfrentarán en Chile por la Copa Libertadores. Foto: Libertadores/Liga de Primera/composición LR

Universitario y Coquimbo Unido se enfrentarán en Chile por la Copa Libertadores. Foto: Libertadores/Liga de Primera/composición LR

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Universitario afrontará su cuarto partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El conjunto crema visitará a Coquimbo Unido el próximo jueves 7 de mayo, desde las 7.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El equipo dirigido por Jorge Araujo buscará su segundo triunfo consecutivo en el presente torneo internacional. En la jornada pasada, la 'U' venció 4-2 a Nacional en el Monumental, donde consiguió su primera victoria. Actualmente, el conjunto estudiantil marcha tercero con cuatro unidades, mismo puntaje que todos sus rivales del Grupo B.

¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido?

Este encuentro iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (viernes 08/05)

¿En qué canal ver Universitario vs Coquimbo Unido?

Puedes seguir este partido por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este duelo por fase de grupos de Copa Libertadores.

Pronósticos para el Universitario vs Coquimbo Unido

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Coquimbo Unido en el duelo ante Universitario.