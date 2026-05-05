Tabla de posiciones del Grupo de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 4
Los celestes enfrentarán a Palmeiras en Matute por el Grupo F de la Copa Libertadores. Sporting Cristal marcha en lo más alto de la tabla de posiciones con 6 puntos.
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Sporting Cristal jugará nuevamente de local en la Copa Libertadores 2026. Los celestes deberán recibir a Palmeiras en la cuarta fecha del torneo internacional. Tras su último triunfo de local por 2-0 ante Junior, el elenco dirigido por Zé Ricardo se ubica en lo más alto de su grupo. El conjunto rimense buscará una victoria que lo acerque al objetivo de clasificar a los octavos de final.
En el otro encuentro del Grupo F, Junior se verá las caras ante Cerro Porteño en un duelo que se jugará el próximo jueves 7 de mayo en Barranquilla.
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Tabla de posiciones de Sporting Cristal en la Copa Libertadores
Sporting Cristal es el único líder de la tabla con 6 unidades.
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1
|Sporting Cristal (Perú)
|3
|2
|+2
|6
|2
|Palmeiras (Brasil)
|3
|1
|+1
|5
|3
|Cerro Porteño (Paraguay)
|3
|1
|0
|4
|4
|Junior (Colombia)
|3
|0
|-3
|1
Programación de la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026
- Sporting Cristal vs Palmeiras | 5/05 - 5.00 p. m. | ESPN y Disney Plus Premium
- Junior vs Cerro Porteño | 7/05 - 9.00 p. m. | ESPN y Disney Plus Premium.
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Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores
El cuarto partido de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será ante Palmeiras de Brasil.
- Fecha 1: Sporting Cristal 1-0 Cerro Porteño
- Fecha 2: Palmeiras 2-1 Sporting Cristal
- Fecha 3: Sporting Cristal 2-0 Junior
- Fecha 4: Sporting Cristal vs Palmeiras | Martes 5 de mayo
- Fecha 5: Junior vs Sporting Cristal | Miércoles 20 de mayo
- Fecha 6: Cerro Porteño vs Sporting Cristal | Jueves 28 de mayo.