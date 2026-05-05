Tabla de posiciones del Grupo de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 4

Sporting Cristal jugará su cuarto partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Foto: Libertadores

Sporting Cristal jugará su cuarto partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Foto: Libertadores

Sporting Cristal jugará nuevamente de local en la Copa Libertadores 2026. Los celestes deberán recibir a Palmeiras en la cuarta fecha del torneo internacional. Tras su último triunfo de local por 2-0 ante Junior, el elenco dirigido por Zé Ricardo se ubica en lo más alto de su grupo. El conjunto rimense buscará una victoria que lo acerque al objetivo de clasificar a los octavos de final.

En el otro encuentro del Grupo F, Junior se verá las caras ante Cerro Porteño en un duelo que se jugará el próximo jueves 7 de mayo en Barranquilla.

Tabla de posiciones de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Sporting Cristal es el único líder de la tabla con 6 unidades.

Puesto Equipo PJ PG DG Pts 1 Sporting Cristal (Perú) 3 2 +2 6 2 Palmeiras (Brasil) 3 1 +1 5 3 Cerro Porteño (Paraguay) 3 1 0 4 4 Junior (Colombia) 3 0 -3 1

Programación de la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Palmeiras | 5/05 - 5.00 p. m. | ESPN y Disney Plus Premium

Junior vs Cerro Porteño | 7/05 - 9.00 p. m. | ESPN y Disney Plus Premium.

Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

El cuarto partido de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será ante Palmeiras de Brasil.