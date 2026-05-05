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Tabla de posiciones del Grupo de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 4

Los celestes enfrentarán a Palmeiras en Matute por el Grupo F de la Copa Libertadores. Sporting Cristal marcha en lo más alto de la tabla de posiciones con 6 puntos.

Sporting Cristal jugará su cuarto partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Foto: Libertadores
Sporting Cristal jugará su cuarto partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Foto: Libertadores
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Sporting Cristal jugará nuevamente de local en la Copa Libertadores 2026. Los celestes deberán recibir a Palmeiras en la cuarta fecha del torneo internacional. Tras su último triunfo de local por 2-0 ante Junior, el elenco dirigido por Zé Ricardo se ubica en lo más alto de su grupo. El conjunto rimense buscará una victoria que lo acerque al objetivo de clasificar a los octavos de final.

En el otro encuentro del Grupo F, Junior se verá las caras ante Cerro Porteño en un duelo que se jugará el próximo jueves 7 de mayo en Barranquilla.

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Tabla de posiciones de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Sporting Cristal es el único líder de la tabla con 6 unidades.

PuestoEquipoPJPGDGPts
1Sporting Cristal (Perú)32+26
2Palmeiras (Brasil)31+15
3Cerro Porteño (Paraguay)3104
4Junior (Colombia)30-31

Programación de la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

  • Sporting Cristal vs Palmeiras | 5/05 - 5.00 p. m. | ESPN y Disney Plus Premium
  • Junior vs Cerro Porteño | 7/05 - 9.00 p. m. | ESPN y Disney Plus Premium.

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Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

El cuarto partido de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será ante Palmeiras de Brasil.

  • Fecha 1: Sporting Cristal 1-0 Cerro Porteño
  • Fecha 2: Palmeiras 2-1 Sporting Cristal
  • Fecha 3: Sporting Cristal 2-0 Junior
  • Fecha 4: Sporting Cristal vs Palmeiras | Martes 5 de mayo
  • Fecha 5: Junior vs Sporting Cristal | Miércoles 20 de mayo
  • Fecha 6: Cerro Porteño vs Sporting Cristal | Jueves 28 de mayo.
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