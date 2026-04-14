Sporting Cristal - Palmeiras: fecha, hora y canal del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026
Peruanos y brasileños se verán las caras en el Allianz Parque en el duelo por la segunda fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026.
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Sporting Cristal se prepara para afrontar su segundo partido por la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026. El equipo rimense tendrá que visitar en Palmeiras el jueves 16 de abril, desde las 5.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el Allianz Parque.
El técnico Ze Ricardo tendrá la oportunidad de conseguir su segundo triunfo al hilo. Tengamos en cuenta que los celestes ganaron en su debut en fase de grupos por la mínima ante Cerro Porteño. Actualmente, el conjunto celeste marcha primero junto al equipo paraguayo, que venció en esta jornada a Junior.
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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras?
Este encuentro arrancará desde las 5.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.
- Costa Rica, México: 4.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. (15/04)
¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Palmeiras?
Puedes seguir este enfrentamiento por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por fase de grupos de Copa Libertadores.
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Pronósticos para el Sporting Cristal vs Palmeiras
Las principales casas de apuestas tienen como claro favorito a Palmeiras en el duelo ante Sporting Cristal.
- Betsson: gana Sporting Cristal (16,50), empate (6,40), gana Palmeiras (1,17)
- Betano: gana Sporting Cristal (19,00), empate (6,60), gana Palmeiras (1,18)
- Bet365: gana Sporting Cristal (13,00), empate (7,50), gana Palmeiras (1,18)
- 1XBet: gana Sporting Cristal (16,50), empate (8,40), gana Palmeiras (1,16)
- Coolbet: gana Sporting Cristal (18,00), empate (8,00), gana Palmeiras (1,15)
- Doradobet: gana Sporting Cristal (14,00), empate (6,50), gana Palmeiras (1,22)