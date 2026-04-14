Partidos de hoy, martes 14 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Liga 1 y el cierre de los cuartos de final de la Champions League.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 14 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Copa Sudamericana, Copa Libertadores) y Europa (Champions League) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Universitario y Cusco FC tendrá la dura misión de buscar su primer triunfo en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Alianza Lima quiere alcanzar al líder Los Chankas en el Torneo Apertura. Por otra parte, Barcelona y Atlético Madrid disputarán una final adelantada para meterse a semifinales de la Champions League.
Partidos de la Champions League HOY
- Atlético Madrid vs Barcelona
- Hora: 2.00 a. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Liverpool vs PSG
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
Partidos de la Liga 1 HOY
- CD Moquegua vs Juan Pablo II
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- ADT vs Alianza Lima
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Sport Boys vs Melgar
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: L1 Max.
Partidos de HOY en la Copa Libertadores
- Cerro Porteño vs Junior
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Nacional vs Tolima
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Estudiantes vs Cusco FC
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 7, Disney Plus
- Boca Juniors vs Barcelona SC
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Bolívar vs Deportivo La Guaira
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN 7, Disney Plus
- LDU Quito vs Mirassol
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Universitario vs Coquimbo Unido
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus.
Partidos de HOY en la Copa Sudamericana
- Gremio vs Deportivo Riestra
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Sao Paulo vs O’Higgins
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Vasco da Gama vs Audax Italiano
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Santos vs Deportivo Recoleta
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports
- Palestino vs City Torque
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Disney Plus.
Partidos de HOY en Liga de Naciones Femenina
- Perú vs Paraguay
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: DSports
- Bolivia vs Uruguay
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: DSports
- Venezuela vs Argentina
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: DSports
- Colombia vs Chile
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: DSports.