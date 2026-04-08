Cuidado: No todo lo que circula en redes es veraz

El silencio electoral rige hoy como una norma que pretende ordenar el cierre de campaña y ofrecer un margen de reflexión antes del voto. Sin embargo, esa regla nació en un contexto comunicacional muy distinto al actual. Fue pensada para un ecosistema de medios más acotado, donde la circulación de información podía ser, en efecto, contenida. En la era digital, marcada por la inmediatez, la viralidad y la multiplicación de fuentes, su eficacia resulta, cuando menos, discutible.

Lejos de producir un verdadero silencio, lo que observamos es una migración de la campaña hacia espacios menos visibles y menos regulados. En estos días, la discusión pública no se apaga: se transforma. Se desplaza a cadenas de mensajería, redes sociales y plataformas donde la trazabilidad de la información es débil y la capacidad de verificación, limitada. El resultado es paradójico: una norma que busca proteger al elector termina conviviendo con un entorno donde proliferan contenidos difíciles de contrastar.

En ese contexto, han comenzado a circular encuestas sin fuente clara, sin ficha técnica verificable y sin responsabilidad institucional.

El problema no es solo normativo, sino profundamente democrático, ya que, cuando la información no puede ser verificada, el ciudadano queda expuesto a una forma sutil de presión. Esto obliga a una doble reflexión. Por un lado, sobre la pertinencia de reglas como el silencio electoral en un entorno que ha cambiado radicalmente y que probablemente deberá exigir nuevas formas de regulación más acordes con la realidad digital. Por otro, y de manera inmediata, sobre el rol del ciudadano frente a este escenario en los próximos días: la necesidad de ejercer un criterio más exigente frente a lo que consume y comparte.

Porque la democracia se sostiene en decisiones conscientes. El valor del voto radica en expresar qué país se quiere construir. En ese sentido, un voto con convicción no solo es un acto individual, sino también una contribución al proyecto republicano, ese que se edifica sobre ciudadanos libres, informados y responsables. Es, además, el horizonte que estas páginas editoriales buscan promover, a partir de información contrastada, verificada y puesta al servicio del interés público.

A cuatro días de las elecciones, el desafío no es solo acudir a las urnas, sino hacerlo con autonomía. La libertad del voto se defiende también en la capacidad de discernir.

En medio del ruido, elegir con criterio propio se convierte en un acto profundamente democrático. Porque, incluso en tiempos de hiperinformación, la decisión final sigue siendo, y debe seguir siendo, del ciudadano