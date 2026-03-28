FBC Melgar hizo oficial la llegada de su nuevo técnico. Tras la salida de Juan Reynoso, el elegido para tomar la dirección técnica del club arequipeño es Miguel Rondelli. El argentino llega a la institución tras su paso por Cusco FC, donde estuvo dirigiendo casi dos años y medio.

La institución rojinegra utilizó sus redes sociales para presentar al estratega argentino ante toda su hinchada. “Bienvenido a su nueva casa, profe Rondelli! Nos complace anunciar la incorporación de nuestro flamante Director Técnico, Miguel Ángel Rondelli, quien estará a cargo del 1er equipo”, fue lo que informaron en redes sociales", indicaron.

Miguel Rondelli no podrá dirigir en Melgar lo que resta del Torneo Apertura

El entrenador argentino tendrá que esperar hasta el Torneo Clausura para poder estar en el banquillo de Melgar. Esto debido a que ya dirigió a Cusco FC en la primera parte del campeonato. Según lo que indica el reglamento, no se puede desde la zona técnica a dos equipos en el mismo torneo. Por lo tanto, deberá esperar hasta la segunda mitad del año para dirigir de manera habitual.

Miguel Rondelli debutará como técnico de Melgar ante su ex club, Cusco FC. Este duelo está programado para el próximo sábado 4 de abril a las 3.30 p. m. en el Estadio Monumental de la UNSA. El partido entre arequipeños y cusqueños corresponde a la novena fecha del Torneo Apertura.

¿Qué equipos ha dirigido Miguel Rondelli?

El estratega argentino inició su carrera como técnico dirigiendo en categorías menores. Esta es la lista de equipos donde estuvo Miguel Rondelli.