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Sporting Cristal - CD Moquegua: fecha y hora del partido por la fecha 9 de la Liga 1 2026

Los rimenses recibirán a CD Moquegua por la novena fecha del Torneo Apertura. El equipo celeste irá por un triunfo que los permita acercarse a los primeros lugares de la tabla en la Liga 1 2026.

Sporting Cristal recibirá a CD Moquegua por la Liga 1 2026. Foto: Sporting Cristal/CD Moquegua/composición LR
Sporting Cristal recibirá a CD Moquegua por la Liga 1 2026. Foto: Sporting Cristal/CD Moquegua/composición LR

Sporting Cristal necesita una victoria si no quiere alejarse de la pelea por el Torneo Apertura. Los celestes han perdido terreno en el campeonato, sobre todo por su última caída por 3-2 ante Los Chankas. Por el momento, los rimenses no tienen entrenador tras al salida de Paulo Autuori. Se espera que Una de las ventajas que tiene a su favor el equipo crema para este duelo es que saben cómo plantear este tipo de partidos en altura.

Por el lado de CD Moquegua, se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla con siete puntos. No saben de triunfos desde hacer dos partidos y si bien, es una plaza muy difícil, buscarán dar la sorpresa en su visita al Alberto Gallardo.

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¿Cuándo juega Sporting Cristal - CD Moquegua?

El partido entre limeños y moqueguanos se realizará el viernes 3 de abril en el Estadio Alberto Gallardo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal - CD Moquegua?

El partido entre Sporting Cristal y CD Moquegua iniciará a la 11.00 a. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal - CD Moquegua?

La transmisión por TV de este enfrentamiento, al igual que todos los partidos de la Liga 1 2026, está a cargo del canal L1 Max.

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¿Dónde ver Sporting Cristal - CD Moquegua online?

Para seguir este duelo vía streaming, podrás hacerlo por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. De igual forma, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto de este cotejo.

Últimos partidos de Sporting Cristal

Estos fueron los últimos cinco encuentros que disputó Sporting Cristal por el campeonato peruano. Las estadísticas reflejan cierta irregularidad en los resultados del equipo celeste.

  • Los Chankas 3-2 Sporting Cristal | 21.03.26
  • Sporting Cristal 3-0 Sport Boys | 15.03.26
  • Sporting Cristal 3-1 Alianza Atlético | 07.03.26
  • Sport Huancayo 2-1 Sporting Cristal | 28.02.26
  • Sporting Cristal 2-2 Universitario | 21.02.26.

Últimos partidos de CD Moquegua

El conjunto moqueguano también viene teniendo una campaña de altibajos, producto de ser su primer año en la máxima categoría.

  • Moquegua 1-2 Cusco | 21.03.26
  • Alianza Atlético 3-0 Moquegua | 15.03.26
  • Moquegua 2-1 Sport Huancayo | 07.03.26
  • Sport Boys 0-0 Moquegua | 28.02.26
  • Moquegua 1-0 Deportivo Garcilaso | 23.02.26.
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