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Diego Rebagliati sorprende al revelar que Mano Menezes quiere jugar en la altura con la selección peruana: "Cusco o Juliaca"

El comentarista deportivo contó detalles del plan para enfrentar con éxito a los 'pesos pesado'' en las próximas Eliminatorias. Los llevarán a la altura.

'Reba' asombró al filtrar el plan de Mano Menezes con la selección peruana. Foto: Lr/L1 MAX
'Reba' asombró al filtrar el plan de Mano Menezes con la selección peruana. Foto: Lr/L1 MAX

La selección peruana no pudo derrotar a la favorita Senegal y ahora se alista para medirse con un rival más accesible como Honduras. Por este motivo, pensando en pesos pesados como la excampeona de África, Mano Menezes tendría un plan en mente. El comentarista Diego Rebagliati sorprendió al revelar la nueva estrategia que vienen cocinando en la FPF.

No es un secreto que en las Eliminatorias algunos equipos como Bolivia, Ecuador o Colombia aprovechan la geografía para sacar cierta ventaja contra potencias como Argentina o Brasil. No te asegura el triunfo, pero los vuelve más vulnerables.

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¿Cuál es el plan de Mano Menezes en las próximas Eliminatorias?

Diego Rebagliati detalló una parte del plan que vienen armando en la selección peruana. “Se filtró una conversación de Mano Menezes donde le decía a un amigo que se iba a jugar en Cusco y en Juliaca”, aseguró el comentarista deportivo en L1 MAX.

“Nosotros teníamos la señal en Movistar Deportes, viene la conferencia, estaba Mano sentado y todavía no empieza la conferencia y estaba hablando en portugués con un amigo y le decía 'porque vamos a jugar en Cusco o en Juliaca, que es más alto todavía”, explicó ‘Reba’ en pleno programa.

¿Qué dijo Mano Menezes luego de perder contra Senegal?

El flamante técnico de la selección peruana no pudo ocultar su incomodidad por la derrota encajada en París contra la poderosa Senegal y recordó la abismal diferencia del ranking FIFA. "Pecamos en detalles que son normales para nuestra era. Debemos aprovechar más las transiciones ofensivas. Es una selección del puesto 53 contra una top 12. Traté de plantear, pero ellos son mejores", sentenció en conferencia de prensa.

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¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

El próximo partido del elenco blanquirroja será el martes 31 de marzo en el cierre de la fecha FIFA. Los dirigidos por Mano Menezes medirán fuerzas ante Honduras, a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Municipal de Butarque (España). La transmisión del compromiso estará a cargo de las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes.

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Lista de convocados de la selección peruana

Se espera que el entrenador Mano Menezes le brinde minutos a jugadores como Joao Grimaldo, César Inga y Jairo Concha en el duelo frente a los centroamericanos.

  • Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
  • Defensas: Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Martín Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne
  • Mediocampistas: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell, Yoshimar Yotún
  • Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea, Kenji Cabrera.
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