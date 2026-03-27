Canal de TV confirmado de Colombia - Francia por amistoso internacional de fecha FIFA
La selección de Colombia enfrentará su segundo amistoso del año. Luego de caer ante Croacia, los dirigidos por Néstor Lorenzo se verán las caras contra Francia, continuando con su preparación para el Mundial 2026.
Los cafeteros siguen encarando sus encuentros de preparación para el Mundial 2026 de la manera más exigente posible. En esta fecha FIFA, Colombia pactó dos encuentros, el primero fue ante Croacia, donde cayeron 2-1. Ahora, deberán enfrentar a Francia, quien tiene en sus filas al delantero Kylian Mbappé. La selección dirigida por Néstor Lorenzo jugará este partido en Estados Unidos, en el Northwest stadium, ubicado en Landover, Maryland.
El conjunto colombiano se medirá ante Francia su segundo partido amistoso del año. A pesar de haber caído ante Croacia previamente, en la ‘tricolor’ consideran positivo enfrentarse ante rivales de talla mundial.
La transmisión del partido amistoso entre Colombia y Francia estará a cargo de la señal abierta del canal América TV para territorio peruano y DirecTV para todo el continente sudamericano.
¿Cuándo juega Colombia vs Francia?
El conjunto cafetero se enfrentará al elenco europeo este domingo 29 de marzo en el Northwest stadium (Maryland, Estados Unidos).
¿A qué hora juega Colombia vs Francia?
El choque entre Colombia y Francia tendrá inicio a las 2.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras en otro país, toma en cuenta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 8.00 p. m.
¿Dónde ver Colombia vs Francia por internet?
Si deseas ver Colombia vs Francia online, podrás hacerlo a través de la app de América TV GO y por DGO. De igual forma, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del partido.
Últimos enfrentamientos entre Colombia vs Francia
Estos fueron los últimos tres encuentros de la selección sudamericana ante Francia.
- Francia 2-3 Colombia | 23.03.18
- Francia 1-0 Colombia | 03.06.08
- Francia 1-0 Colombia | 18.06.03