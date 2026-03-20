Partidos de la Liga Femenina 2026: resultados y tabla de posiciones de la fecha 2 del Torneo Apertura

La segunda jornada de la Liga Femenina 2026 promete regalarnos grandes partidazos. Luego de su auspicioso debut, clubes como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal buscarán una nueva victoria para seguir en los primeros lugares de la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

Las rimenses serán las encargadas de abrir la fecha en un atractivo cotejo contra Yanapuma de Loreto, club que hará su estreno en la máxima categoría.

Partidos de la Liga Femenina 2026: programación de la fecha 2

CD Yanapuma vs Sporting Cristal | este viernes 20 de marzo | 3.00 p. m.

FC Killas vs UNSAAC | este sábado 21 de marzo | 10.00 a. m.

Universitario vs Atlético Andahuaylas | este sábado 21 de marzo | 3.30 p. m.

Flamengo FBC vs Carlos A. Mannucci | domingo 22 de marzo | 1.00 p. m.

Defensores del Ilucán vs Alianza Lima | domingo 22 de marzo | 3.30 p. m.

Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1 Universitario 1 1 16 3 2 Alianza Lima 1 1 7 3 3 Sporting Cristal 1 1 4 3 4 Atl. Andahuaylas 1 1 1 3 5 Def. Ilucán 1 0 0 1 6 UNSAAC 1 0 0 1 7 CD Yanapuma 0 0 0 0 8 Flamengo FBC 1 0 -1 0 9 Melgar 1 0 -4 0 10 FC Killas 1 0 -7 0 11 Mannucci 1 0 -16 0

¿Dónde ver la Liga Femenina 2026?

La transmisión de todos los partidos de la Liga Femenina 2026 irá gratis por internet a través del canal de YouTube Bicolor+. También se podrá ver por cable a través de la señal de Juntos, disponible en Movistar TV (canal 29 y 729 HD) y Claro TV (canal 24 y 535 HD).

¿Cómo se juega la Liga Femenina 2026?

El formato para esta edición del certamen se mantendrá igual que en el 2025: Apertura, Clausura y final nacional entre los ganadores de ambos. En cada torneo corto, los seis primeros de la tabla al término de la etapa regular se enfrentarán en playoffs (semifinales y final). Por último, los dos últimos lugares del acumulado a fin de año descenderán.