Joao Grimaldo revela cómo está 'peruanizando' a Oliver Sonne en su nuevo club: "Es mi 'causa'"

Joao Grimaldo ya se encuentra en el Perú para unirse a los entrenamientos de la selección peruana bajo el mando de Mano Menezes de cara a los próximos encuentros amistosos. El extremo conversó con la prensa y habló sobre su presente en el fútbol de República Checa y también sobre su amistad con Oliver Sonne, quien es su compañero en su club y en la ‘Bicolor’.

El futbolista de 23 años destacó el vínculo que tiene con el ‘Vikingo’, quien viene destacando en su equipo. "Estoy muy contento en el club que estoy ahora. Sonne es mi 'causa', ahí lo estoy ‘peruanizando’ como se dice", mencionó Grimaldo.

Joao Grimaldo revela cómo está 'peruanizando' a Oliver Sonne en su nuevo club

El exSporting Cristal mencionó que entre él y Sonne vienen aprendiendo nuevos idiomas para una mejor comunicación. “Le enseñe un poquito de jergas. Él me enseña inglés y yo español”, indicó el futbolista del Sparta Praha.

El extremo también se refirió acerca de la dupla que puede conformar por la banda derecha de la selección peruana junto a Sonne. "Tuvimos un partido jugando los dos, creo que me sentí cómodo con él, y siento que él conmigo. Si nos va a tocar estar en la selección juntos, yo creo que nos vamos a entender de la mejor manera", mencionó.

¿En qué equipos ha jugado Joao Grimaldo?

A pesar de su corta edad, Joao Grimaldo pudo llegar al fútbol europeo. Esta es la lista de equipos por donde pasó el habilidoso extremo peruano.