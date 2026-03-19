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Matías Zegarra confiesa qué sintió al ser convocado por primera vez a la selección peruana: "Me quedé frío"

El lateral de 19 años aseguró que no se esperaba ser llamado a la Bicolor, pero se mostró feliz por compartir equipo con jugadores como André Carrillo, a quien halagó.

Matías Zegarra fue convocado a la selección peruana en su primer año como jugador profesional. Foto: composición de LR/FBC Melgar
Matías Zegarra fue convocado a la selección peruana en su primer año como jugador profesional. Foto: composición de LR/FBC Melgar

El lateral izquierdo Matías Zegarra, futbolista de Melgar, es una de las novedades en la primera lista de convocados a la selección peruana del DT Mano Menezes. A sus 19 años, el joven jugador fue llamado a la Bicolor por sus buenas actuaciones con el Dominó, aunque reconoció que no se esperaba recibir tal noticia.

“Estaba en mi cama. Tengo un primo que está en España y me avisó de la conferencia de prensa. No la vi y luego me empezaron a llamar para felicitarme. Me quedé frío, no me lo esperaba para nada”, confesó el defensor en diálogo con el programa 'Fútbol Satélite'.

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Matías Zegarra sobre su convocatoria a la selección peruana: "Trataré de aprender"

"Estoy bastante contento. Todo ha sido muy rápido: el debut, jugar la Copa Sudamericana y ahora la convocatoria a la selección. Mi sueño de pequeño siempre ha sido jugar un Mundial con la selección. Y también jugar en el FC Barcelona", agregó el flamante convocado.

Zegarra, quien debutó profesionalmente este año luego de completar su formación en España, expresó su alegría por tener la oportunidad de aprender de los más experimentados en el combinado blanquirrojo, como la 'Culebra' Carrillo, por quien reveló sentir admiración.

"Desde pequeño he visto a André Carrillo, quien me parece un gran jugador. Ahora estoy contento de poder compartir con grandes futbolistas en la selección y trataré de aprender de ellos en el vestuario", sostuvo.

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Números de Matías Zegarra

En lo que va del 2026, 'Mati' ha disputado siete partidos oficiales entre Liga 1 y Copa Sudamericana. Su total de minutos jugados asciende a los 540 y además registra un gol y una asistencia. Solo se perdió un encuentro de su club debido a una suspensión por tarjeta roja.

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