Deportivo Cali venció 1-0 a Atlético Nacional por la Liga BetPlay de Colombia, donde la figura fue el arquero de la selección peruana, Pedro Gallese, quien tuvo actuaciones brillantes para asegurar la victoria. Gracias a sus atajadas en momentos clave, los medios colombianos destacaron su rendimiento, como lo fue Win Sports el cual lo calificó como el "protagonista" del encuentro.

Entre las acciones más destacadas del portero estuvieron un potente disparo detenido y una espectacular intervención con el pie. La prensa internacional resaltó los reflejos del capitán de la selección peruana.

Prensa de Colombia se rinde ante Pedro Gallese. Foto: Win Sports

Prensa colombiana queda maravillada con actuación de Pedro Gallese

El medio Win Sports no dudó en resaltar los reflejos del portero de 35 años, destacando su actuación para evitar los goles de Atlético Nacional.

"En la primera jugada tras el descanso, Andrés Román apareció con un disparo a quemarropa dentro del área que parecía imposible de contener. Sin embargo, el arquero de Deportivo Cali reaccionó con reflejos felinos y, con su pierna derecha, desvió el balón cuando ya muchos cantaban el gol", escribió el citado medio de comunicación.

¿Cómo le va a Pedro Gallese en Deportivo Cali?

En lo que va de la temporada y tras su llegada desde el Orlando City al conjunto colombiano, Pedro Gallese ha disputado un total de siete partidos, donde ha recibido goles y ha mantenido su portería en cero en tres ocasiones.

¿De cuánto es el valor de Pedro Gallese?

Según la última actualización de Transfermarkt, Gallese tiene un valor de 400 mil euros. Su mayor cotización fue de 3 millones en 2021, cuando jugaba en Orlando City.