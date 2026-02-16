HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer
Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer     
Deportes

Prensa colombiana queda maravillada con actuación de Pedro Gallese tras victoria de Deportivo Cali: "Reflejos felinos"

Deportivo Cali ganó 1-0 a Atlético Nacional el pasado domingo 15 por la Liga BetPlay, donde el 'Pulpo' realizó atajadas clave que permitieron al equipo obtener la victoria.

Pedro Gallese fue figura en la victoria de deportivo Cali. Foto: composición LR/Deportivo Cali/Win Sports
Pedro Gallese fue figura en la victoria de deportivo Cali. Foto: composición LR/Deportivo Cali/Win Sports

Deportivo Cali venció 1-0 a Atlético Nacional por la Liga BetPlay de Colombia, donde la figura fue el arquero de la selección peruana, Pedro Gallese, quien tuvo actuaciones brillantes para asegurar la victoria. Gracias a sus atajadas en momentos clave, los medios colombianos destacaron su rendimiento, como lo fue Win Sports el cual lo calificó como el "protagonista" del encuentro.

Entre las acciones más destacadas del portero estuvieron un potente disparo detenido y una espectacular intervención con el pie. La prensa internacional resaltó los reflejos del capitán de la selección peruana.

Prensa de Colombia se rinde ante Pedro Gallese. Foto: Win Sports

Prensa de Colombia se rinde ante Pedro Gallese. Foto: Win Sports

PUEDES VER: Álvaro Barcos reveló por qué Universitario no fichó al portugués William Carvalho: "Tampoco vamos a ir hipotecando al club"

lr.pe

Prensa colombiana queda maravillada con actuación de Pedro Gallese

El medio Win Sports no dudó en resaltar los reflejos del portero de 35 años, destacando su actuación para evitar los goles de Atlético Nacional.

"En la primera jugada tras el descanso, Andrés Román apareció con un disparo a quemarropa dentro del área que parecía imposible de contener. Sin embargo, el arquero de Deportivo Cali reaccionó con reflejos felinos y, con su pierna derecha, desvió el balón cuando ya muchos cantaban el gol", escribió el citado medio de comunicación.

PUEDES VER: Eddie Fleischman lanzó dura crítica a la capitanía de Paolo Guerrero en Alianza Lima: “¿Es un líder positivo en el vestuario?”

lr.pe

¿Cómo le va a Pedro Gallese en Deportivo Cali?

En lo que va de la temporada y tras su llegada desde el Orlando City al conjunto colombiano, Pedro Gallese ha disputado un total de siete partidos, donde ha recibido goles y ha mantenido su portería en cero en tres ocasiones.

¿De cuánto es el valor de Pedro Gallese?

Según la última actualización de Transfermarkt, Gallese tiene un valor de 400 mil euros. Su mayor cotización fue de 3 millones en 2021, cuando jugaba en Orlando City.

Falleció mamá de Pedro Gallese: Deportivo Cali expresó sus condolencias al portero de la selección peruana

Falleció mamá de Pedro Gallese: Deportivo Cali expresó sus condolencias al portero de la selección peruana

Pedro Gallese explicó qué gran diferencia existe entre el fútbol colombiano y la MLS: "Les falta eso"

Pedro Gallese explicó qué gran diferencia existe entre el fútbol colombiano y la MLS: "Les falta eso"

Pedro Gallese debutó con derrota en la liga colombiana: recibió golazo en el Deportivo Cali vs Jaguares

Pedro Gallese debutó con derrota en la liga colombiana: recibió golazo en el Deportivo Cali vs Jaguares

Alianza Lima venció 3-1 a Géminis y se ubica como líder de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima venció 3-1 a Géminis y se ubica como líder de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Pedro Troglio lamentó que Diego Romero dejara Banfield para volver a Universitario, pero aclara: "Para mí es un arquerazo"

Pedro Troglio lamentó que Diego Romero dejara Banfield para volver a Universitario, pero aclara: "Para mí es un arquerazo"

LEER MÁS
Álvaro Barcos reveló por qué Universitario no fichó al portugués William Carvalho: "Tampoco vamos a ir hipotecando al club"

Álvaro Barcos reveló por qué Universitario no fichó al portugués William Carvalho: "Tampoco vamos a ir hipotecando al club"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

