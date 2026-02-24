Pedro Gallese volvió a dar de qué hablar en Colombia, tras el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, el cual quedó 0-0. El 'Pulpo' fue crucial para que el marcador no se abriera, sobre todo teniendo en cuenta que el conjunto de Cali estuvo marcado por una roja contra Fernando Álvarez, defensor del equipo. No obstante, durante el desarrollo del encuentro, Gallese tuvo una gran tapada bajo los tres palos, por lo que los medios de dicho país no dudaron en elogiarlo nuevamente.

Medios como AS Colombia hicieron una nota completa sobre la actuación del portero de la selección peruana. "Gallese evita la caída de Cali ante Bucaramanga en el Américo Montanini. El portero fue la clave para que el partido terminara sin goles, pese a los 19 remates del equipo de Leonel Álvarez. Fernando Álvarez y Fabián Sambueza se fueron expulsados", empezó colocando en su nota dicho medio.

Pedro Gallese impresiona a prensa colombiana con espectacular atajada

En sus texto, AS Colombia no dudo en colocar a Gallese como el 'héroe' el cual evitó la caída de 'Los Azucareros'. "Gallese, el salvador de Deportivo Cali", colocó como un subtema AS Colombia.

"El segundo tiempo dejó más actuaciones del portero extranjero, que evitó, contra todo, la caída de su portería. Freddy Hinestroza, Emerson Batalla, Fabián Sambueza y Luciano Pons probaron al arquero con remates desde fuera del área, pero en todo ellos, el guardameta respondió para mantener el cero", coloca en su articulo dicho medio.

Escribió AS Colombia en su nota sobre Pedro Gallese. Foto: AS Colombia

Rendimiento de Pedro Gallese en Deportivo Cali

Desde su llegada a Deportivo Cali, Pedro Gallese ha disputado 8 encuentros, en los que ha mantenido cuatro partidos con portería en cero, recibiendo solamente 7 goles y 2 tarjetas amarillas.