HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Keiko lidera el antivoto | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Pedro Gallese dejó impresionado a prensa colombiana con espectacular atajada con Deportivo Cali: "Evitó la caída"

El portero de la selección peruana se convirtió en el héroe del partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, el cual terminó 0-0. El 'Pulpo' realizó una espectacular atajada.

Pedro Gallese fue figura del partido entre Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga. Foto: composición LR/Instagram/AS Colombia
Pedro Gallese fue figura del partido entre Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga. Foto: composición LR/Instagram/AS Colombia

Pedro Gallese volvió a dar de qué hablar en Colombia, tras el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, el cual quedó 0-0. El 'Pulpo' fue crucial para que el marcador no se abriera, sobre todo teniendo en cuenta que el conjunto de Cali estuvo marcado por una roja contra Fernando Álvarez, defensor del equipo. No obstante, durante el desarrollo del encuentro, Gallese tuvo una gran tapada bajo los tres palos, por lo que los medios de dicho país no dudaron en elogiarlo nuevamente.

Medios como AS Colombia hicieron una nota completa sobre la actuación del portero de la selección peruana. "Gallese evita la caída de Cali ante Bucaramanga en el Américo Montanini. El portero fue la clave para que el partido terminara sin goles, pese a los 19 remates del equipo de Leonel Álvarez. Fernando Álvarez y Fabián Sambueza se fueron expulsados", empezó colocando en su nota dicho medio.

PUEDES VER: Perú alista nuevos amistosos a mediados de año: la Bicolor sería 'sparring' de 2 selecciones mundialistas

lr.pe

Pedro Gallese impresiona a prensa colombiana con espectacular atajada

En sus texto, AS Colombia no dudo en colocar a Gallese como el 'héroe' el cual evitó la caída de 'Los Azucareros'. "Gallese, el salvador de Deportivo Cali", colocó como un subtema AS Colombia.

"El segundo tiempo dejó más actuaciones del portero extranjero, que evitó, contra todo, la caída de su portería. Freddy Hinestroza, Emerson Batalla, Fabián Sambueza y Luciano Pons probaron al arquero con remates desde fuera del área, pero en todo ellos, el guardameta respondió para mantener el cero", coloca en su articulo dicho medio.

Escribió AS Colombia en su nota sobre Pedro Gallese. Foto: AS Colombia

Escribió AS Colombia en su nota sobre Pedro Gallese. Foto: AS Colombia

PUEDES VER: Miguel Trauco estaría cerca de llegar a ADT tras su salida de Alianza Lima: “Solo falta cerrar el número”

lr.pe

Rendimiento de Pedro Gallese en Deportivo Cali

Desde su llegada a Deportivo Cali, Pedro Gallese ha disputado 8 encuentros, en los que ha mantenido cuatro partidos con portería en cero, recibiendo solamente 7 goles y 2 tarjetas amarillas.

Notas relacionadas
DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

LEER MÁS
Prensa colombiana queda maravillada con actuación de Pedro Gallese en victoria de Deportivo Cali: "Reflejos felinos"

Prensa colombiana queda maravillada con actuación de Pedro Gallese en victoria de Deportivo Cali: "Reflejos felinos"

LEER MÁS
Falleció mamá de Pedro Gallese: Deportivo Cali expresó sus condolencias al portero de la selección peruana

Falleció mamá de Pedro Gallese: Deportivo Cali expresó sus condolencias al portero de la selección peruana

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: "Clasificaron dos en Sudamérica"

Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: "Clasificaron dos en Sudamérica"

LEER MÁS
Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

LEER MÁS
Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: ¿cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: ¿cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estado de carreteras en Perú hoy: revisa cuáles son las vías bloqueadas por lluvias y huaicos

Cierran temporalmente tres estaciones de la Línea 1 del Metro por ingreso de pasajero a la vía férrea

Minedu entregará BONO a docentes en marzo 2026: requisitos para cobrar hasta S/500

Deportes

Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: ¿cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026?

Partidos de la Champions League HOY: resultados del día y clasificados a octavos de final

Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: "Clasificaron dos en Sudamérica"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori vs. López Aliaga, Carlos Álvarez vs. López Chau y más: los mejores cruces del debate presidencial 2026

Multa por no votar: montos por distrito para las Elecciones Generales Perú 2026

Balcázar en expectativa por la situación ministerial: visitas al despacho, presión de partidos y ministros que se posicionan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025