Administrador de Melgar explicó por qué los jugadores y Juan Reynoso no declararon tras triunfo contra Sporting Cristal

A pesar de la importante victoria en el Rímac, Ricardo Bettocchi sorprendió a la prensa tras comunicar que el plantel no brindará ninguna declaración en zona mixta. 

Juan Reynoso y los jugadores de Melgar no declararon tras triunfo contra Sporting Cristal. Foto: composición LR/captura de Gianina González
Melgar tuvo su gran tarde en el Rímac tras derrotar 2-1 a Sporting Cristal por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. El conjunto dirigido por Juan Reynoso mostró un nivel sobresaliente y se quedaron con los tres puntos gracias a los goles de Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar. Una vez acabado el partido, la prensa esperaba hablar con los protagonistas del Dominó, pero el administrador Ricardo Bettocchi comunicó que nadie iba a declarar.

El anunció tomó por sorpresa a los medios porque querían recoger las opiniones de los futbolistas y la del técnico. En sus palabras, Bettocchi explicó que el club ha tomado esta medida ante la falta de pagos por parte de 1190 Sports.

PUEDES VER: Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

lr.pe

Melgar se negó a declarar pese a triunfo contra Melgar

"Mientras no nos paguen, los muchachos no van a declarar", fueron las declaraciones que recogió la periodista Gianina González en zona mixta. Posteriormente, el plantel comenzó a salir uno por uno, pero ninguno se detuvo a decir palabra alguna.

PUEDES VER: DT de Felipe Chávez en Colonia se sincera acerca de la titularidad del peruano en su primer partido: No le haría ningún favor

lr.pe

Melgar y su disputa con 1190 Sports por falta de pagos

Desde hace algunos meses, Melgar ha venido manifestando su malestar por los pagos pendientes por parte de la empresa que posee los derechos de transmisión del fútbol peruano.

Incluso, en una de sus publicaciones más recientes en redes sociales, el club recurrió a la ironía al sugerir que el clásico frente al Papá podría no ser transmitido, con el objetivo de motivar a los hinchas a adquirir sus entradas para que vayan al estadio.

A pesar de ello, 1190 Sports emitió un comunicado para confirmar que todos los partidos de la Liga 1 van a ser transmitidos. "Confirmamos de esta manera que la totalidad de los partidos de todos los clubes participantes de la Liga1 Te Apuesto 2026 serán transmitidos exclusivamente a través de L1 Max", sostuvo la empresa.

