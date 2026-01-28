Arturo Vidal se despide de Esteban Pavez ante su inminente llegada a Alianza Lima. Como se sabe, el mediocampista y capitán de Colo-Colo entró en los planes del conjunto dirigido por Pablo Guede, quien ya lo tuvo bajo sus órdenes en el club chileno en 2017. Además, años después lo dirigió en los Xolos de Tijuana en 2021, por lo que el entrenador argentino conoce muy bien todo lo que Pavez puede aportar dentro del campo.

Paralelamente, el “Rey” Arturo, quien compartió equipo con el jugador de 35 años, no dudó en pronunciarse vía redes sociales, dedicándole un emotivo mensaje de despedida a su amigo y capitán, deseándole todos los éxitos en su nueva etapa, que hasta donde se sabe, estará muy cerca de vestir la camiseta blanquiazul.

Vía Instagram, acompañado de una fotografía donde se le ve a ambos jugadores sosteniendo el trofeo de la Copa Chile, que ganó junto con Pavez estando en Colo- Colo.

"Que difícil es despedirte hermano mío Esteban Pavez sabes que te quiero mucho y te voy a extrañar demasiado en el día a día. Gracias por todo eres un persona increíble y lo que pueda decir hoy no alcanzaría para describir lo que pienso de ti. Se lo que eres como persona, capitán y jugador. Me duele estar escribiendo esto, pensé que no llegaría nunca este día, pero sé que estarás feliz donde vas y que la romperás haciendo lo que más te apasiona y amas. Una vez más gracias por todo hermano dale con todo por que eres grande y sabes que acá estamos siempre para lo que necesites y hermanos por siempre", fueron las emotivas palabras de Vidal.

¿Qué títulos ha ganado Esteban Pavez durante su carrera?

Campeón de Chile

2024: CSD Colo-Colo

2022: CSD Colo-Colo

2015: CSD Colo-Colo

2014: CSD Colo-Colo

2009: CSD Colo-Colo

Campeón de la Supercopa de Chile

23/24: CSD Colo-Colo

21/22: CSD Colo-Colo

Campeón de la Copa Chile

22/23: CSD Colo-Colo

15/16: CSD Colo-Colo

UAE League Cup