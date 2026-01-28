Arturo Vidal dedica emotiva despedida a Esteban Pavez ante su inminente fichaje por Alianza Lima: "Me duele escribir esto"
Vía redes sociales, el 'Rey' Arturo no dudó en despedirse de su amigo y capitán, con quien compartió en Colo-Colo, ante su inminente salida del equipo chileno.
Arturo Vidal se despide de Esteban Pavez ante su inminente llegada a Alianza Lima. Como se sabe, el mediocampista y capitán de Colo-Colo entró en los planes del conjunto dirigido por Pablo Guede, quien ya lo tuvo bajo sus órdenes en el club chileno en 2017. Además, años después lo dirigió en los Xolos de Tijuana en 2021, por lo que el entrenador argentino conoce muy bien todo lo que Pavez puede aportar dentro del campo.
Paralelamente, el “Rey” Arturo, quien compartió equipo con el jugador de 35 años, no dudó en pronunciarse vía redes sociales, dedicándole un emotivo mensaje de despedida a su amigo y capitán, deseándole todos los éxitos en su nueva etapa, que hasta donde se sabe, estará muy cerca de vestir la camiseta blanquiazul.
Vía Instagram, acompañado de una fotografía donde se le ve a ambos jugadores sosteniendo el trofeo de la Copa Chile, que ganó junto con Pavez estando en Colo- Colo.
"Que difícil es despedirte hermano mío Esteban Pavez sabes que te quiero mucho y te voy a extrañar demasiado en el día a día. Gracias por todo eres un persona increíble y lo que pueda decir hoy no alcanzaría para describir lo que pienso de ti. Se lo que eres como persona, capitán y jugador. Me duele estar escribiendo esto, pensé que no llegaría nunca este día, pero sé que estarás feliz donde vas y que la romperás haciendo lo que más te apasiona y amas. Una vez más gracias por todo hermano dale con todo por que eres grande y sabes que acá estamos siempre para lo que necesites y hermanos por siempre", fueron las emotivas palabras de Vidal.
¿Qué títulos ha ganado Esteban Pavez durante su carrera?
Campeón de Chile
- 2024: CSD Colo-Colo
- 2022: CSD Colo-Colo
- 2015: CSD Colo-Colo
- 2014: CSD Colo-Colo
- 2009: CSD Colo-Colo
Campeón de la Supercopa de Chile
- 23/24: CSD Colo-Colo
- 21/22: CSD Colo-Colo
Campeón de la Copa Chile
- 22/23: CSD Colo-Colo
- 15/16: CSD Colo-Colo
UAE League Cup
- 19/20: Al-Nasr SC (UAE)