Alianza Lima cerró una buena campaña en el Sudamericano de Vóley 2026. El equipo de Facundo Morando obtuvo un admirable tercer lugar después de vencer 3-1 a la Universidad San Martín. Varias jugadoras del conjunto blanquiazul dejaron buenas impresiones y no pasaron desapercibidas por sus rivales. Justamente, Henrique Modenesi, DT de Sesi de Brasil, elogió a 2 voleibolistas del cuadro íntimo.

Una vez acabado el torneo, Modenesi fue consultado sobre qué jugadores de Alianza podrían mudarse al vóley brasileño. Si bien no dio nombres propios, no dudó en resaltar el rendimiento de Esmeralda Sánchez y Diana de la Peña.

DT de Sesi elogió a 2 jugadores de Alianza Lima tras el Sudamericano de Vóley

"Hay jugadoras extranjeras muy interesantes. Está la líbero Esmeralda, que es muy buena, Diana es una buena central y también hay otras buenas jugadoras. Creo que es injusto hablar de quién puede y quién no puede jugar porque hay tantas buenas jugadoras, pero es lo que dije", declaró para la prensa local.

Asimismo, precisó qué características de voleibolistas se busca en la liga de Brasil. "De hecho, en la Superliga brasileña, cuando los equipos brasileños fichan jugadores, lo hacen por definición. Como solo se permiten tres jugadoras extranjeras, probablemente buscamos jugadoras por definición, y Perú tiene más jugadoras por composición", añadió.

En ese sentido, sostuvo que una buena incorporación sería Ángela Leyva, quien hoy milita en Turquía. "Así que quizás Ángela Leyva, que no juega en la liga peruana pero es una excelente jugadora, vuelva a jugar algún día. Son jugadoras así las que podrían ir a la Superliga brasileña", concluyó.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Tras subir al podio en el Sudamericano, Alianza Lima deberá centrar ahora su atención en la Liga Peruana de Vóley. En la próxima jornada del certamen, el cuadro íntimo se medirá ante Universitario en una nueva edición del clásico. El encuentro está programado para el domingo 1 de marzo, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), en el Polideportivo de Villa El Salvador.