Prensa paraguaya confía en que 2 de Mayo dé el batacazo y elimine Sporting Cristal de la Copa Libertadores: "Otra gloriosa noche en Perú"

La prensa paraguaya confía en que 2 de Mayo logre un gran resultado frente a Sporting Cristal en este partido que se llevará a cabo en el estadio Miguel Grau.

Sporting Cristal enfrentará a 2 de Mayo en el Estadio Miguel Grau. Foto: composición LR/VS Sports/X
Este martes 24 de febrero, Sporting Cristal se enfrentará a 2 de Mayo por el partido de vuelta de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará en el Estadio Miguel Grau y promete ser emocionante de principio a fin; sin embargo, desde Paraguay confían en que el conjunto guaraní logre dar el batacazo en el Callao. Medios como VS Sports no dudaron en realizar una nota sobre este compromiso que se llevará a cabo desde las 7.30 p.m. (hora peruana).

En su publicación, recordaron cuando 2 de Mayo le ganó a Alianza Lima en el Alejandro Villanueva (Matute), señalando que 'El Gallo Norteño' buscará otra noche gloriosa en Perú. Aunque reconocen que no la tendrá fácil, pues deberá soportar la presión de la hinchada rimense que se hará presente.

Prensa paraguaya confía en el batacazo de 2 de Mayo ante Sporting Cristal

"El Gallo Norteño intentará darse otra gloriosa noche en Perú", empezó titulando el medio VS Sports.

"Paraguayos y peruanos vuelven a verse las caras, tras lo que fue el empate 2-2 de la semana pasada en el Río Parapití. El conjunto pedrojuanino tendrá que remar contra la presión de la hinchada local, que promete agolparse de lleno para impulsar a su equipo, que es el claro favorito de la serie", se lee en su nota, señalando que desde Paraguay, 2 de Mayo se presenta como el favorito para llevarse esta llave.

Titular del medio VS Sports. Foto: VS Sports

¿A qué hora es el Sporting Cristal - 2 de Mayo?

El encuentro entre Sporting Cristal y 2 de Mayo se podrá seguir desde las 7.30 p.m. (hora peruana). Dicho compromiso se podrá ver por la señal de ESPN, que te llevará la transmisión completa. Sin embargo, también lo puedes hacer vía streaming con Disney Plus.

