Deportes

Partidos de hoy, 19 de febrero de 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Conoce aquí la programación, horarios, canales de tv y resultados de los partidos de la Europa League, Conference League y Copa Libertadores 2026.

Este jueves 19 de febrero, PAOK disputará la Europa League y Deportivo Táchira jugará la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR
Este jueves 19 de febrero, PAOK disputará la Europa League y Deportivo Táchira jugará la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 19 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Europa League, Conference League, Champions League Femenina) y Copa Libertadores 2026 por las señales de canales como ESPN o desde servicios de streaming como Disney Plus, para que no te pierdas ninguno de los encuentros de tus equipos favoritos.

En el fútbol europeo, destaca el encuentro entre PAOK y Celta de Vigo por la Europa League, al igual que el duelo Lille vs Estrella Roja, por la misma competición. En la Copa Libertadores, se juegan los últimos partidos de ida por la fase 2 del torneo. Juventud vs Guaraní y Deportivo Táchira vs Tolima son las llaves pendientes de este jueves. El fútbol femenino también está presente esta jornada, con los siguientes encuentros por Champions League Femenina: Juventus vs Wolfsburgo y Manchester United vs Atlético de Madrid.

lr.pe

Partidos de la Europa League HOY

  • Brann vs Bolonia
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Dinamo Zagreb vs Genk
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Fenerbahce vs Nottingham Forest
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • PAOK vs Celta de Vigo
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Celtic vs Stuttgart
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Lille vs Estrella Roja
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Ludogorets vs Ferencvaros
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Panathinaikos vs Plzen
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Juventud vs Guaraní
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Deportivo Táchira vs Tolima
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Conference League HOY

  • KuPS vs Lech Poznan
  • Hora: 12.35 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Noah vs AZ Alkmaar
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Sigma Olomouc vs Lausanne
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Zrinjski vs Crystal Palace
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Drita vs Celje
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Jagiellonia vs Fiorentina
  • Hora: 3.00 p .m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Omonio vs Rijeka
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Shkendija vs Samsuspor
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Champions League Femenina HOY

  • Juventus vs Wolfsburgo
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Manchester United vs Atlético de Madrid
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
