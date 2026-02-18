Partidos de hoy, 19 de febrero de 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 19 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Europa League, Conference League, Champions League Femenina) y Copa Libertadores 2026 por las señales de canales como ESPN o desde servicios de streaming como Disney Plus, para que no te pierdas ninguno de los encuentros de tus equipos favoritos.

En el fútbol europeo, destaca el encuentro entre PAOK y Celta de Vigo por la Europa League, al igual que el duelo Lille vs Estrella Roja, por la misma competición. En la Copa Libertadores, se juegan los últimos partidos de ida por la fase 2 del torneo. Juventud vs Guaraní y Deportivo Táchira vs Tolima son las llaves pendientes de este jueves. El fútbol femenino también está presente esta jornada, con los siguientes encuentros por Champions League Femenina: Juventus vs Wolfsburgo y Manchester United vs Atlético de Madrid.

Partidos de la Europa League HOY

Brann vs Bolonia

Hora: 12.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Dinamo Zagreb vs Genk

Hora: 12.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Fenerbahce vs Nottingham Forest

Hora: 12.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

PAOK vs Celta de Vigo

Hora: 12.45 p. m.

Canal: ESPN

Celtic vs Stuttgart

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Lille vs Estrella Roja

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Ludogorets vs Ferencvaros

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Panathinaikos vs Plzen

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Juventud vs Guaraní

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Deportivo Táchira vs Tolima

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Conference League HOY

KuPS vs Lech Poznan

Hora: 12.35 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Noah vs AZ Alkmaar

Hora: 12.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Sigma Olomouc vs Lausanne

Hora: 12.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Zrinjski vs Crystal Palace

Hora: 12.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Drita vs Celje

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Jagiellonia vs Fiorentina

Hora: 3.00 p .m.

Canal: Disney Plus Premium

Omonio vs Rijeka

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Shkendija vs Samsuspor

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Champions League Femenina HOY

Juventus vs Wolfsburgo

Hora: 12.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium