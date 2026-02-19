Alianza Lima debe ganar, gustar y golear a Sport Boys en el estadio de Matute

¡Solo vale la victoria! La cabeza de Pablo Guede está en juego. Hoy Alianza Lima sale con la obligación de sumar no solo tres puntos ante Sport Boys en el estadio de Matute (8:00 p.m.), sino también mostrar un juego vistoso que disipe las dudas que tiene los hinchas luego de la temprana eliminación de la Copa Libertadores y el amargo empate contra Alianza Atlético de Sullana el fin de semana pasado.

Guede no tiene margen de error y saldrá con un equipo totalmente ofensivo, buscando que el conjunto rosado pague los platos rotos.

Alejandro Duarte continuará bajo los tres palos mientras el golero Guillermo Viscarra sigue su recuperación tras un desgarro. En la zona defensiva se ubicarán Luis Advíncula como lateral derecho, Renzo Garcés, Mateo Antoni de zagueros y Marco Huamán por la banda izquierda. La novedad viene en la zona medular con el regreso del chileno Esteban Pavez junto a Alan Cantero y Jairo Vélez; para dejar en ataque a Eryc Castillo, Luis Ramos y Paolo Guerrero.

De este modo, el atacante argentino Federico Girotti queda relegado al banco de suplentes, pero tendrá minutos en el segundo tiempo. Ante el cuadro chalaco buscará anotar su primer gol y tener mucha mayor confianza para lo que resta del campeonato.

Por otro lado, de no conseguir una victoria que respalde la continuidad de Guede, desde Matute ya están viendo un posible reemplazo. El nombre que se viene manejando es el de Gustavo Álvarez, extécnico de la U. de Chile y que incluso estuvo voceado para dirigir a la selección peruana antes de la llegada de Mano Menezes.

En tienda chalaca la realidad es parecida y buscarán la sorpresa. El defensor Hansell Riojas no estará en la convocatoria debido a que sufrió una distensión muscular en el aductor derecho y su tiempo de recuperación aún es incierto.

El DT Jaime de la Pava enviará el siguiente once: Melián; Mora, Alfani, Dulanto, Aranda; Illanes, Da Campo, Torres; Urruti, Alarcón y Nequecaur.