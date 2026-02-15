Alianza Lima se fue con las manos vacías de Trujillo tras igualar 0-0 contra Alianza Atlético de Sullana por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. El conjunto blanquiazul tenía la oportunidad de lavarse la cara después de la prematura eliminación de la Copa Libertadores. Sin embargo, el equipo volvió a mostrar falencias tácticas y Pablo Guede volvió a ser el centro de críticas por parte de los hinchas.

A propósito, el técnico argentino brindó su análisis del partido en conferencia de prensa. En principio, aseguró que Alianza fue superior desde la consideración física respecto su rival, pero aún tienen que mejorar en concretar las ocasiones que generan.

Pablo Guede hace autocrítica tras empate 0-0 de Alianza Lima

Guede precisó que su equipo busca de distintas formas ponerse arriba en el marcador, pero les está costando en los últimos metros. Asimismo, resaltó que aún no conocen de derrotas en estas primeras fechas del campeonato doméstico.

“Todos los equipos son competitivos. Creo que hoy nos vamos con ese sabor del empate porque creo que tuvimos ocasiones para concretarlas. Creo que terminamos siendo superiores al rival imponiéndonos desde la parcela física, pero hay que mejorar en los últimos metros de la cancha. Creo que el equipo quiere, va. En el torneo local tenemos 7 puntos con dos partidos de visitante. Hay que seguir trabajando, esto es largo”, declaró.

Por otro lado, el argentino explicó a qué se debe sus constantes modificaciones tácticas partido a partido. "Creo que algunos son muy evidentes. Se debe a las lesiones, creo que eso es primordial. El tema del cansancio físico, haber jugado domingo-domingo-miércoles. Y te puedo asegurar que también tiene que ver lo táctico. Pero es como todo. Si ganas, está bien. Si pierdes, está mal", añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026?

Después de empatar con Alianza Atlético, Alianza Lima tendrá que enfrentarse a Sport Boys en un partido correspondiente a la cuarta jornada del Apertura. El encuentro se jugará el próximo viernes 20 de febrero, a partir de las 8.00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva.