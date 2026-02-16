Vuelve la Champions League. Este martes 17 y miércoles 18 de febrero se juegan los partidos de ida por los playoffs (dieciseisavos de final) del torneo de clubes más prestigioso del mundo. Equipos como el Real Madrid, PSG, Inter de Milán y Atlético de Madrid, entre otros, buscan superar esta instancia para clasificar a los octavos de final.

Los merengues empezarán de visita ante el Benfica, cuadro que justamente fue el responsable de mandarlo a este repechaje al ganarle en la jornada final de la fase de liguilla. El Paris Saint-Germain, vigente campeón europeo, hará lo propio ante el Mónaco en un atractivo duelo regional entre escuadras de la liga francesa.

Playoffs de la Champions League 2025-26: programación

Estos son las fechas y horarios (para Perú) de los partidos por esta etapa de playoffs de la Champions League.

Martes 17 de febrero

Galatasaray vs Juventus

Hora: 12.45 p. m.

Benfica vs Real Madrid

Hora: 3.00 p. m.

Borussia Dortmund vs Atalanta

Hora: 3.00 p. m.

Mónaco vs PSG

Hora: 3.00 p. m.

Miércoles 18 de febrero

Qarabag vs Newcastle

Hora: 12.45 p. m.

Bodo/Glimt vs Inter de Milán

Hora: 3.00 p. m.

Brujas vs Atlético de Madrid

Hora: 3.00 p. m.

Olympiacos vs Bayer Leverkusen

Hora: 3.00 p. m.

Programación de los playoffs de la Champions (según la hora de España). Foto: Liga de Campeones

¿Dónde ver los playoffs de la Champions League?

La transmisión por TV de los partidos de playoffs por la Champions League 2025-26 está a cargo de la cadena ESPN a través de sus diferentes canales. Además, la plataforma de streaming Disney Plus, en su plan Premium, ofrece la cobertura de todo el torneo.