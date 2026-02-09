HOYSuscripcion LR Focus

Keiko Fujimori y el rechazo de la gente una vez más | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

Cristiano Ronaldo habría puesto fin a su huelga, pero aún se perdería un partido antes de volver a jugar con Al Nassr

Tras ausentarse de los juegos de este mes por la Liga Profesional Saudí, 'CR7' ya tendría fecha para su reaparición. Sin él, su equipo ganó 2 veces y se puso a un punto del líder.

Cristiano Ronaldo aún no ha jugado ningún partido de febrero con su club. Foto: Al Nassr
Cristiano Ronaldo aún no ha jugado ningún partido de febrero con su club. Foto: Al Nassr

La espera terminó para los fans de Cristiano Ronaldo. Luego de que el goleador portugués se negara a jugar los dos últimos partidos del Al Nassr en la Liga Profesional Saudí, su huelga personal terminaría este sábado, durante la visita que su equipo le hará a Al Fateh para el duelo correspondiente a la jornada 21 del certamen.

Aun así, 'CR7' todavía alcanzaría a perderse un choque más de su club. Este miércoles, la escuadra de Riad se medirá al FK Arkadag por los octavos de final de la AFC Champions League Two. El torneo no ha sido una prioridad para 'CR7', pues apenas estuvo presente en uno de los seis encuentros que Al Nassr disputó por fase de grupos, de modo que no se espera su convocatoria para esta nueva instancia.

lr.pe

¿Por qué Cristiano Ronaldo terminó su huelga en Al Nassr?

Según reporta el diario portugués A Bola, Cristiano ya se habría reincorporado de lleno a los entrenamientos junto con el resto de sus compañeros luego de que los directivos de la entidad deportiva saudí atendieran al motivo de su protesta: cancelar sueldos atrasados de algunos empleados y colaboradores cercanos a él.

"A Bola entiende que la estructura del Al Nassr cedió a la presión del astro portugués y, en las últimas horas, liquidó todos los pagos pendientes a sus empleados", informó el medio.

Cristiano Ronaldo cumple actualmente su cuarta temporada en el fútbol saudí. Foto: Al Nassr

Cristiano Ronaldo cumple actualmente su cuarta temporada en el fútbol saudí. Foto: Al Nassr

Originalmente, la prensa internacional había indicado que la huelga del delantero se debía a que este percibía un trato injusto de parte de la liga hacia los demás clubes en la política de fichajes, especialmente a raíz del traspaso de Karim Benzema desde Al Ittihad hacia Al Hilal. Pese al ruido mediático que esto provocó, la operación por el 'Gato' terminó concretándose de todas formas.

PUEDES VER: Sergio Peña se hunde con el Sakaryaspor tras perder 1-0 en su debut por la segunda división de la Liga Turca

lr.pe

¿Cómo le fue a Al Nassr sin Cristiano Ronaldo?

En los dos partidos que tuvo que jugar sin su estrella, Al Nassr encadenó igual cantidad de victorias. Primero derrotó 1-0 a Al Riyadh con gol de Sadio Mané y posteriormente se impuso 2-0 a Al Ittihad con tantos de Angelo y nuevamente de Mané.

Gracias a estos dos triunfos, el conjunto de Los Caballeros de Najd llegó a los 49 puntos y se puso a solo uno de igualar al líder de la tabla, Al Hilal. Los dirigidos por Jorge Jesús podrían ser los nuevos punteros si en la jornada de este fin de semana ganan su tercer cotejo consecutivo y el cuadro del recién fichado Benzema pierde o empata.

