HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí
EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí     EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí     EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí     
Deportes

Real Madrid vs Benfica EN VIVO por los Playoffs de la Champions League: hora y dónde ver el decisivo partido

El excampeón de la UCL buscará cobrarse la revancha ante el aguerrido equipo de José Mourinho, tras caer en la última jornada de la primera fase con un gol del arquero.

Real Madrid se enfrenta Benfica por la Champions League. Foto: Lr/Betsabeth De Los Santos
Real Madrid se enfrenta Benfica por la Champions League. Foto: Lr/Betsabeth De Los Santos

A todo o nada. Real Madrid se mide al Benfica, este martes a las 3:00 pm, en Estadio da Luz por el partido de ida de los Playoffs en la Champions League. El excampeón de la UCL parte como favorito, aunque en su última visita perdió 4-2 ante las 'Águilas'. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa no tienen margen de error, ya que en la primera fase generaron muchas dudas. El partido podrá verse por ESPN.

Crece el morbo con un cruce directo entre la 'Casa Blanca' y José Mourinho, histórico entrenador con pasado 'merengue'. El campeón de la Liga Portuguesa llega con confianza, tras su victoria de 2-1 frente al Santa Clara. Por otro lado, el Real Madrid también llega motivado luego de una contundente goleada 4-1 sobre la Real Sociedad.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza asegura que Paolo Guerrero se echó la culpa por penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo: "Lo está defendiendo"

lr.pe

¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica por los Playoffs de la Champions League?

Nadie quiere perderse el crucial partido entre Real Madrid vs Benfica por la ida de los Playoffs de la Champions League. Una goleada o un resultado adverso podría sentenciar la llave, aunque lo más probable es que sea parejo. A continuaciónm los horarios confirmados en diferentes zonas.

  • Perú: 3:00 pm
  • Colombia: 3:00 pm
  • Brasil: 5:00 pm
  • Argentina: 5:00 pm
  • Chile: 5:00 pm
  • Ecuador: 3:00 pm

PUEDES VER: Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

lr.pe

¿Dónde ver Real Madrid vs Benfica por los Playoffs de la Champions League?

Los fanáticos de la UEFA Champions League podrán ver el partido mediante el canal ESPN o en la señal de Disney Plus. Asimismo, respecto a plataformas web, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del importante partido europeo.

PUEDES VER: Julio César Uribe enfocado en el decisivo Sporting Cristal ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Nunca se subestima al adversario"

lr.pe

Historial entre Real Madrid vs Benfica por Champions League

Benfica y Real Madrid se vieron las caras en la jornada final de la primera fase de la UCL 2025/26. El 28 de enero, el Estadio Da Luz fue testigo de un emocionante partido que culminó con la victoria de Las Águilas por 4 a 2. De este modo, los portugueses avanzaron en el torneo con un agónico gol de su arquero en un tiro de esquina.

La destacada actuación de Andreas Schjelderup, autor del doblete, junto a Vangelis Pavlidis y Anatoly Trubin sellaron el triunfo de Benfica en una épica noche que buscarán repetir en la eliminatoria de este martes.

Notas relacionadas
Playoffs Champions League 2026: partidos por los dieciseisavos de final, horarios y llaves

Playoffs Champions League 2026: partidos por los dieciseisavos de final, horarios y llaves

LEER MÁS
Real Madrid - Benfica: fecha, hora y canal para ver los playoffs de la Champions League

Real Madrid - Benfica: fecha, hora y canal para ver los playoffs de la Champions League

LEER MÁS
Real Madrid volverá a enfrentar al Benfica de José Mourinho: así quedaron los partidos de los playoffs de la Champions League 2026

Real Madrid volverá a enfrentar al Benfica de José Mourinho: así quedaron los partidos de los playoffs de la Champions League 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

LEER MÁS
Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

LEER MÁS
Pedro Troglio lamentó que Diego Romero dejara Banfield para volver a Universitario, pero aclara: "Para mí es un arquerazo"

Pedro Troglio lamentó que Diego Romero dejara Banfield para volver a Universitario, pero aclara: "Para mí es un arquerazo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegios privados en la mira: Indecopi supervisa que estén autorizados para el año escolar 2026

‘56 días’ en Prime Video: ¿de qué trata y cuándo se estrena la serie de misterio y thriller?

Prensa colombiana queda maravillada con actuación de Pedro Gallese en victoria de Deportivo Cali: "Reflejos felinos"

Deportes

Prensa colombiana queda maravillada con actuación de Pedro Gallese en victoria de Deportivo Cali: "Reflejos felinos"

Barcelona le cede la punta de LaLiga a Real Madrid: perdió 2-1 ante Girona por la fecha 24 del torneo

Álvaro Barco reveló por qué Universitario no fichó al portugués William Carvalho: "Tampoco vamos a ir hipotecando al club"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí EN VIVO: Congreso define sus votos a horas de que se debata la censura contra presidente

Comisión de Fiscalización aprueba pedir al Pleno facultades para investigar a José Jerí por Chifagate

Revelan que jóvenes que visitaron Palacio de Gobierno viajaron en el avión presidencial con José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025