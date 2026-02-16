Real Madrid vs Benfica EN VIVO por los Playoffs de la Champions League: hora y dónde ver el decisivo partido

A todo o nada. Real Madrid se mide al Benfica, este martes a las 3:00 pm, en Estadio da Luz por el partido de ida de los Playoffs en la Champions League. El excampeón de la UCL parte como favorito, aunque en su última visita perdió 4-2 ante las 'Águilas'. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa no tienen margen de error, ya que en la primera fase generaron muchas dudas. El partido podrá verse por ESPN.

Crece el morbo con un cruce directo entre la 'Casa Blanca' y José Mourinho, histórico entrenador con pasado 'merengue'. El campeón de la Liga Portuguesa llega con confianza, tras su victoria de 2-1 frente al Santa Clara. Por otro lado, el Real Madrid también llega motivado luego de una contundente goleada 4-1 sobre la Real Sociedad.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica por los Playoffs de la Champions League?

Nadie quiere perderse el crucial partido entre Real Madrid vs Benfica por la ida de los Playoffs de la Champions League. Una goleada o un resultado adverso podría sentenciar la llave, aunque lo más probable es que sea parejo. A continuaciónm los horarios confirmados en diferentes zonas.

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Brasil: 5:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Chile: 5:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

¿Dónde ver Real Madrid vs Benfica por los Playoffs de la Champions League?

Los fanáticos de la UEFA Champions League podrán ver el partido mediante el canal ESPN o en la señal de Disney Plus. Asimismo, respecto a plataformas web, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del importante partido europeo.

Historial entre Real Madrid vs Benfica por Champions League

Benfica y Real Madrid se vieron las caras en la jornada final de la primera fase de la UCL 2025/26. El 28 de enero, el Estadio Da Luz fue testigo de un emocionante partido que culminó con la victoria de Las Águilas por 4 a 2. De este modo, los portugueses avanzaron en el torneo con un agónico gol de su arquero en un tiro de esquina.

La destacada actuación de Andreas Schjelderup, autor del doblete, junto a Vangelis Pavlidis y Anatoly Trubin sellaron el triunfo de Benfica en una épica noche que buscarán repetir en la eliminatoria de este martes.