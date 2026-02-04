La historia del árbitro Pascal Kaiser, quien se volvió viral el último fin de semana en Alemania tras pedirle matrimonio a su novio en el partido entre Colonia y Wolfsburgo, acaba de dar un giro inesperado. Según informa la prensa del país germano, la Fiscalía de Colonia busca al réferi a raíz de una acusación de robo formulada en su contra por un hurto presuntamente ocurrido en octubre del 2024.

El diario Bild señaló que Kaiser habría cometido el delito cuando trabajaba como gerente de Beerpongbar Köln, un bar ubicado en la ciudad de Colonia. El periódico Tagesspiegel, por su parte, indica que el árbitro se habría apropiado de entre 5.000 y 6.000 euros de la caja registradora para realizar una fiesta privada, además de desviar fondos.

Fiscalía de Colonia busca a Pascal Kaiser

El fiscal a cargo del caso, Ulrich Bremer, detalló que la búsqueda de Kaiser estuvo suspendida debido a que no existía información certera sobre su paradero. "En otoño de 2024, los dueños de un bar en Colonia presentaron una denuncia contra un exempleado por robo y otros cargos. A principios de 2025, el proceso fue suspendido temporalmente debido a la falta de información confiable sobre la ubicación real del exempleado o sus estancias prolongadas", declaró para Bild.

No obstante, con la viralización del video de la propuesta a su pareja, se reactivará la operación. "Actualmente está siendo buscado, pero no existe una orden de arresto. Dada la naturaleza de las acusaciones, emitirla sería desproporcionado", agregó Bremer.

La propuesta de matrimonio de Kaiser a su pareja se realizó en pleno estadio, ante 50.000 espectadores. Foto: FC Colonia

En tanto, el exjefe del acusado aseguró que el supuesto robo sufrido a su negocio no sería un caso aislado. "Otras personas afectadas nos han contactado. No es aceptable que alguien que ha causado tanto daño tenga este tipo de visibilidad", recoge Bild.

Árbitro alemán acusado de robos niega los cargos

Consultado por el caso, el abogado de Kaiser calificó de "infundados" los señalamientos en contra de su defendido y cuestionó el accionar de la Fiscalía. "Las imputaciones contra nuestro cliente son infundadas. Él reside en su domicilio oficial en Alemania y resulta extraño que la Fiscalía de Colonia supuestamente no haya podido localizarlo", sostuvo en diálogo con Bild.