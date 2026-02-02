HOYSuscripcion LR Focus

Felipe Chávez habla sobre su llegada al Colonia de la Bundesliga y sus expectativas en su nuevo equipo: ''Quiero alcanzar el máximo éxito posible''

El futbolista alemán nacionalizado peruano se mostró ilusionado por su llegada al Colonia y aseguró que esta nueva etapa en la Bundesliga representa una oportunidad clave para crecer, sumar continuidad y aspirar a cumplir sus objetivos deportivos al más alto nivel.

Felipe Chávez se va a préstamo al Colonia de la Bundesliga.
Felipe Chávez se va a préstamo al Colonia de la Bundesliga. | Foto: Colonia/composición LR

La llegada de Felipe Chávez en condición de préstamo al Colonia de la Bundesliga ha generado diversas reacciones en el entorno del jugador. Con el fin de tomar mayor protagonismo en una de las ligas más importantes de Europa, el popular 'Pippo' hizo todos los esfuerzos necesarios para cerrar su cesión al cuadro alemán hasta la conclusión de la temporada 2025/26.

Ante la falta de minutos en el club bávaro, el futbolista alemán nacionalizado peruano optó por dar un paso clave en su carrera al fichar por el Colonia. Esta decisión fue principalmente para no frenar su crecimiento futbolístico y sumar continuidad.

PUEDES VER: Felipe Chávez se va del Bayern Múnich: volante peruano deja el club a préstamo en búsqueda de minutos en la Bundesliga

lr.pe

Las declaraciones de Felipe Chávez como nuevo jugador del Colonia

La oficialización en las redes sociales como nuevo jugador del Colonia despertó expectativa por parte de Felipe Chávez, ya que el firme propósito del flamante jugador del conjunto teutón es clara: consolidarse en el equipo titular y contribuir en la clasificación a un torneo internacional para el curso venidero.

En sus primeras declaraciones al área de prensa de ‘Die Geißböcke’, ‘Pippo’ destacó este paso como fundamental en su carrera, al considerarlo clave para seguir creciendo y cumplir sus objetivos a futuro.

PUEDES VER: ¿Quién es Felipe Chávez, el peruano-alemán que logró debutar con el Bayern Múnich en la Bundesliga?

lr.pe

“Estoy deseando asumir mi nuevo cargo en el Colonia. Decidí dar el siguiente paso en mi carrera. Pero, por supuesto, también quiero ayudar al equipo a alcanzar los objetivos y alcanzar el máximo éxito posible”, sostuvo.

La postura del director general del Colonia

Por su parte, el director general del Colonia, Thomas Kessler, uno de los responsables de concretar la cesión del futbolista alemán-peruano, señaló que esta operación forma parte del proceso para que el jugador sume experiencia y se consolide progresivamente en la Bundesliga. Además, destacó la sólida formación que recibió en el Bayern Múnich y el talento futbolístico que posee.

“El objetivo es llevarlo gradualmente a la Bundesliga y sentar las bases para consolidarse allí. Estamos encantados de haber convencido a Felipe con nuestras perspectivas deportivas. Aporta un perfil muy interesante, ha recibido una excelente formación en el FC Bayern y posee un gran potencial futbolístico”, afirmó.

El segundo jugador peruano en recalar al Colonia

Con la incorporación de Felipe Chávez al Colonia, el club alemán vuelve a contar con presencia peruana en su plantel. ‘Pippo’ se convierte así en el segundo futbolista nacional en pasar por la institución de la región Rin-Ruhr, antecedente que tiene como referencia a Claudio Pizarro, quien tuvo un breve paso por el equipo en 2018.

