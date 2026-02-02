Este miércoles 4 de febrero, Alianza Lima jugará contra 2 de Mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Pablo Guede tendrá su primer gran reto de la temporada ante un conjunto inexperto en esta clase de torneos. En el papel, el equipo blanquiazul es amplio favorito y; por ello, el presidente del club rival, Hugo Romero, no ha tardado en dejarles todo el peso de la clasificación.

En conversación con TV Perú, el mandamás de la escuadra guaraní elogió la gran inversión que ha hecho Alianza de cara a esta temporada. Si bien contó que 2 de Mayo concretó el fichaje de siete futbolistas, aseguró que su presupuesto es muy limitado a comparación de la institución íntima.

PUEDES VER: Sergio Peña dejaría Alianza Lima para irse a la segunda división de Turquía tras escándalo de disciplina y denuncia por abuso

Presidente de 2 de Mayo compara el presupuesto de su equipo con el de Alianza Lima

"Nosotros incorporamos 7 jugadores, ya completamos nuestro plantel y estamos a la expectativa de que llegue el momento para jugar contra Alianza. Me enteré de que Alianza ha hecho una incorporación importante por el poder económico que tiene el equipo. Estoy seguro que van a tener buenísimos jugadores, a quienes respetamos mucho. Pero sí que nosotros vamos a tratar de hacer lo nuestro", declaró Romero en un primer momento.

Asimismo, cuando le consultaron por la economía de 2 de Mayo, precisó que es reducida. "Nuestra inversión es de 80 mil dólares mensuales, es bajo, pero es lo que se maneja en clubes pequeños", añadió.

PUEDES VER: Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

Presidente de 2 de mayo habló sobre el caso de los jugadores denunciados en Alianza Lima

En otro momento de la conversación, Hugo Romero habló sobre el caso de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. En un principio, no quiso entrar en detalles porque no está empapado del tema, pero considera que Alianza ha tomado sus precauciones para reemplazar a estos 3 futbolistas.

"Es un tema muy delicado, pero como yo no conozco a profundidad el problema, prefiero mantenerme al margen. Mirando deportivamente, claro que es una baja importante para Alianza. Seguro que la dirigencia de Alianza está tomando sus recaudos. Entonces, no veo que tengamos una ventaja deportiva grupal. Nosotros también queremos pasar de fase, pero muchas veces en el fútbol el querer no es poder", enfatizó.