Javier Rabanal brindó conferencia de prensa luego de la victoria de Universitario sobre ADT por 2-0 en el estadio Monumental. El técnico crema se mostró conforme con el rendimiento mostrado por sus jugadores y habló acerca de la ausencia de algunos refuerzos en el primer partido de la Liga 1 2026. Uno de ellos, el delantero Sekou Gassama.

El técnico español fue consultado por los medios acerca de la ausencia del senegalés y brindó una fecha aproximada para su debut. "Yo creo que cuando se cumplan unas 5 semanas de haber llegado. Te diría que dentro de 2 o 3 semanas si todo va bien, podría estar perfectamente para ser alineado", mencionó el español.

Javier Rabanal se refirió sobre la ausencia de Sekou Gassama en debut de Universitario

El exDT de Independiente del Valle, dejó en claro que el senegalés viene entrenando con normalidad y que físicamente no tiene ningún problema. De igual forma, dejó la posibilidad abierta de adelantar su debut. "Se puede adelantar un poco porque físicamente ha venido bastante bien, ha hecho bastante trabajo por su cuenta y ya está trabajando con el grupo", indicó en conferencia de prensa.

Se espera que Sekou Gassama pueda estar alineando en Universitario para la cuarta fecha del Torneo Apertura, cuando se enfrenten ante Sporting Cristal. Por lo tanto, el debut del senegalés podría darse en el el partido más importante de dicha jornada en la Liga 1 2026, ante un rival directo como los 'celestes'.

¿En qué equipos jugó Sekou Gassama?

El senegalés-español jugó gran parte de su carrera en la segunda división del fútbol español. Esta es la lista de equipos donde pasó el actual jugador de Universitario de Deportes: