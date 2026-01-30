HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

De lo paranormal a lo psicosocial: ¿las leyendas urbanas serán ciertas? | Que No Se Te Olvide

Deportes

Robin van Persie protagoniza gesto con su hijo tras grave lesión en el Feyenoord vs Betis por la Europa League 2025-26

La leyenda holandesa y actual técnico del Feyenoord dejó por un instante su rol de entrenador para asumir el de padre e ir a ver cómo se encontraba su hijo.

Robin van Persie consuela a su hijo Shaqueel tras sufrir una lesión en el partido ante Betis por la Europa League
Robin van Persie consuela a su hijo Shaqueel tras sufrir una lesión en el partido ante Betis por la Europa League | Foto: Getty Images/ Composición LR

En el partido de la Europa League entre Feyenoord y Betis, que terminó con victoria bética por 2-1, el equipo neerlandés no solo sufrió una derrota, sino también la preocupante lesión de su delantero Shaqueel van Persie. A los 28 minutos del segundo tiempo, el joven futbolista, hijo de la leyenda y actual técnico Robin van Persie, sintió una molestia en la rodilla y se echó al suelo con evidentes muestras de tristeza.

La escena generó inmediata preocupación en su padre, quien se acercó rápidamente desde la zona técnica para acompañarlo. Apenas fue retirado del campo en camilla, Robin se acercó para consolarlo y saber cómo se encontraba. El momento fue captado en video y se volvió tendencia.

PUEDES VER: Reimond Manco, sobre el doble rol de Hernán Barcos en FC Cajamarca: “No puedes ser juez y parte”

lr.pe

Robin van Persie: "Es desgarrador. Me siento terrible por él"

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Robin van Persie se pronunció sobre la difícil situación que vivió con su hijo Shaqueel. "Es desgarrador. Soy su entrenador, pero también su padre. Me siento terrible por él, por lo que está pasando ahora", declaró visiblemente afectado. Además, señaló que la incertidumbre en el momento fue abrumadora: "Cuando pasa algo así, uno aguanta la respiración. Le puede ocurrir a cualquiera de mis jugadores. Esta noche le tocó a Shaqueel".

El técnico también informó que su hijo será sometido a nuevos exámenes médicos. "Tiene que pasar más pruebas, pero los síntomas iniciales no son nada buenos", lamentó. Por su parte, el Feyenoord emitió un comunicado en el que confirmó que la lesión será evaluada con mayor detalle en los próximos días. Se espera que el club brinde información más precisa cuando los estudios médicos estén concluidos.

Notas relacionadas
¡Superó a Kluivert!: Depay se convirtió en el máximo goleador en un año natural de Países Bajos

¡Superó a Kluivert!: Depay se convirtió en el máximo goleador en un año natural de Países Bajos

LEER MÁS
Van Persie reveló que Van Gaal lo cacheteó en el Mundial de Brasil 2014

Van Persie reveló que Van Gaal lo cacheteó en el Mundial de Brasil 2014

LEER MÁS
Robin Van Persie anotó un golazo y a los pocos minutos lo expulsan [VIDEO]

Robin Van Persie anotó un golazo y a los pocos minutos lo expulsan [VIDEO]

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú hace historia y clasifica por primera vez a la semifinal de la Copa América de futsal tras vencer 2-1 a Uruguay

Perú hace historia y clasifica por primera vez a la semifinal de la Copa América de futsal tras vencer 2-1 a Uruguay

LEER MÁS
Indecopi inicia investigación por presunta publicidad engañosa por partido no transmitido entre Alianza Lima y Sport Huancayo

Indecopi inicia investigación por presunta publicidad engañosa por partido no transmitido entre Alianza Lima y Sport Huancayo

LEER MÁS
¿Por qué L1 Max no transmitió el partido Alianza Lima vs Sport Huancayo en el inicio de la Liga 1 2026?

¿Por qué L1 Max no transmitió el partido Alianza Lima vs Sport Huancayo en el inicio de la Liga 1 2026?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Deportes

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

Fixture de la Liga 1 2026: ¿a qué hora empiezan los partidos de hoy por la primera fecha del Torneo Apertura?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025