En el partido de la Europa League entre Feyenoord y Betis, que terminó con victoria bética por 2-1, el equipo neerlandés no solo sufrió una derrota, sino también la preocupante lesión de su delantero Shaqueel van Persie. A los 28 minutos del segundo tiempo, el joven futbolista, hijo de la leyenda y actual técnico Robin van Persie, sintió una molestia en la rodilla y se echó al suelo con evidentes muestras de tristeza.

La escena generó inmediata preocupación en su padre, quien se acercó rápidamente desde la zona técnica para acompañarlo. Apenas fue retirado del campo en camilla, Robin se acercó para consolarlo y saber cómo se encontraba. El momento fue captado en video y se volvió tendencia.

Robin van Persie: "Es desgarrador. Me siento terrible por él"

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Robin van Persie se pronunció sobre la difícil situación que vivió con su hijo Shaqueel. "Es desgarrador. Soy su entrenador, pero también su padre. Me siento terrible por él, por lo que está pasando ahora", declaró visiblemente afectado. Además, señaló que la incertidumbre en el momento fue abrumadora: "Cuando pasa algo así, uno aguanta la respiración. Le puede ocurrir a cualquiera de mis jugadores. Esta noche le tocó a Shaqueel".

El técnico también informó que su hijo será sometido a nuevos exámenes médicos. "Tiene que pasar más pruebas, pero los síntomas iniciales no son nada buenos", lamentó. Por su parte, el Feyenoord emitió un comunicado en el que confirmó que la lesión será evaluada con mayor detalle en los próximos días. Se espera que el club brinde información más precisa cuando los estudios médicos estén concluidos.