Entradas Melgar - Cienciano: precios para ver desde el estadio el clásico del sur por la Liga 1 2026

Conoce los precios para ver el Melgar vs Cienciano por la primera fecha de la Liga 1 2026. Foto: composición LR

Tras un inicio lamentable en la Liga 1 2026, debido al inconveniente con la transmisión en el partido entre Sport Huancayo y Alianza Lima, la fecha en el campeonato peruano continuará con normalidad. El problema pudo ser resuelto y los encuentros se podrán ver con total normalidad a través del canal encargado. Por ello, se vienen grandes partidos en lo que resta de la fecha, uno de ellos será el encuentro Melgar vs Cienciano con el denominado 'Clásico del Sur'.

El duelo entre arequipeños y cusqueños será uno de los partidos más resaltantes de la primera jornada. Ningún hincha desea perderse este encuentro. Por ello, te dejamos los precios de las entradas para que puedas asistir al partido que tendrá como local a Melgar en el estadio Monumental de la UNSA.

Precios para ver Melgar vs Cienciano por la Liga 1 2026

Los precios para presenciar el 'Clásico del Sur' pueden variar dependiendo de la zona. Las entradas populares para este partido van desde los S/. 13.00. Incluso, Melgar ofrece un pack familiar (niños + adultos) para todos sus hinchas, el cual incluye los siguientes precios:

Sur (adulto + niño): S/. 27.00

Oriente (adulto + niño): S/. 47.00

Occidente (adulto + niño): S/. 70.00

De igual forma, los hinchas podrán adquirir sus entradas de manera individual gracias y con un precio en promoción, gracias a la campaña 'Hincha Incondicional':

Sur: S/. 18.00

Oriente: S/. 37.00

Occidente: S/. 61.00

Butaca: S/. 133.00

Palco Dominó: S/. 209.00

¿A qué hora se juega Melgar vs Cienciano?

El encuentro entre Melgar y Cienciano se disputará este sábado 31 de enero a las 6.30 p. m. El denominado 'Clásico del Sur' se jugará en el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa.