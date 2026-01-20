Oswaldo Vizcarrondo es oficialmente nuevo director técnico de la selección venezolana
Oswaldo Vizcarrondo asume el cargo de la selección venezolana tras un periodo de interinato de cuatro meses, luego de la salida de Fernando 'Bocha' Batista en septiembre de 2025.
Tras no conseguir la clasificación al Mundial 2026, Oswaldo Vizcarrondo fue oficializado por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) como nuevo director técnico de la 'Vinotinto', con miras a los próximos objetivos, como la Copa América 2028 y las eliminatorias rumbo al Mundial 2030.
La dolorosa eliminación en la última jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 todavía perdura en los aficionados venezolanos, quienes estaban a la expectativa de que la selección 'Vinotinto' se clasificara a su primer Mundial en la historia. No obstante, la derrota ante Colombia como local por 6-3 y la victoria de Bolivia sobre Brasil por la mínima diferencia en 'El Alto' privaron de las ilusiones al cuadro dirigido en aquel entonces por el argentino Fernando 'Bocha' Batista.
La designación de Oswaldo Vizcarrondo como director técnico de Venezuela
El exzaguero venezolano llega a la selección mayor de Venezuela luego de haber pasado por las diferentes categorías juveniles, como la Sub-17 y la Sub-20, y también por haber dirigido de manera interina los amistosos que jugó la 'Vinotinto' entre octubre y noviembre de 2025.
La noticia fue confirmada por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) bajo el lema 'Desde las Raíces hacia el futuro' y con un proyecto que durará por los próximo ocho años, es decir que, Vizcarrondo dirigirá los procesos clasificatorios al Mundial 2030 y 2034.
''Asumo este reto con la responsabilidad de quien sabe lo que pesa esta camiseta. No venimos solo a participar, venimos a construir una identidad ganadora desde las bases'', declaró Vizcarrondo en su presentación.