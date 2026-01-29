HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Alineaciones Alianza Lima contra Sport Huancayo: posible once de Pablo Guede para el debut de los blanquiazules por la Liga 1 2026

Alianza Lima y Sport Huancayo se medirán este viernes 30 de enero en el arranque de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el Estadio IPD de Huancayo desde las 12.00 p. m.



Alineaciones para el Alianza Lima vs Sport Huancayo. Foto: composición LR/Instagram

Alianza Lima visitará a Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, encuentro que se disputará en el Estadio IPD de Huancayo este viernes 30 de enero desde las 12.00 p. m. Este será el debut oficial de Pablo Guede, quien querrá mostrar el trabajo que viene realizando desde su llegada a La Victoria, tras su paso por el torneo Serie Río de la Plata y la Noche Blanquiazul ante Inter Miami.

Tal como sucederá durante todo el campeonato, este y todos los encuentros se transmitirán exclusivamente por L1 Max o Liga 1 Play, canal y aplicación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) junto a 1190 Sports, tras la desaparición de GOLPERU por la finalización de su contrato con Sport Boys y Universitario de Deportes.

Posible alineación de Alianza Lima contra Sport Huancayo

Para este partido, Alianza Lima no podrá contar con Jesús Castillo, quien sufrió una lesión en el encuentro contra Inter Miami. Además, el club informó que Josué Estrada padece tendinitis en la rodilla derecha y se perderá este debut en la Liga 1.

  • Alianza Lima: Viscarra, Antoni, Garcés, Carbajal, Advíncula, Chávez, Vélez, Gaibor, Gentile, Castillo, Guerrero.
  • Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Juan Barreda, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Hugo Ángeles; Edu Villar, Ricardo Salcedo

¿Cómo llegan Sport Huancayo vs Alianza Lima?

El equipo huancaíno, comandado por Roberto Mosquera, busca dejar atrás una irregular campaña 2025 y aprovechar la ventaja de jugar en la altura de Huancayo para iniciar la temporada con un triunfo este viernes. Por su parte, Alianza Lima, dirigido por Pablo Guede, llega con buenas sensaciones tras una pretemporada con resultados positivos, incluyendo un amistoso destacado ante Inter Miami, y con la ambición de continuar sumando tras su destacada actuación en 2025.

Pronósticos para el Alianza Lima contra Sport Huancayo

Para este partido ambos conjuntos tienen posibilidades de ganar:

  • Betsson: gana Sport Huancayo (2.98), Empate (3.15), gana Alianza Lima (2.35)
  • Betano: gana Sport Huancayo (3.05), Empate (3.45), gana Alianza Lima (2.47)
  • bet365: gana Sport Huancayo (2.90), Empate (3.30), gana Alianza Lima (2.35)
  • 1xBet: gana Sport Huancayo (2.99), Empate (3.13), gana Alianza Lima (2.40)

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Alianza Lima y Sport Huancayo se medirán este viernes 30 de enero en el arranque de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el Estadio IPD de Huancayo desde las 12.00 p. m. (hora peruana).

