Deportes

Prensa chilena reacciona ante la posibilidad de que Alianza Lima fiche a Esteban Pavez, capitán de Colo-Colo: "La escuadra más popular"

Medios chilenos señalan que Esteban Pavez cuenta con una propuesta de Alianza Lima, que busca reforzar su plantel para la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Medios chilenos reaccionaron ante el posible fichaje de Esteban Pavez por Alianza Lima. Composición LR/Instagram/La Tercera
Esteban Pavez estaría en la mira de Alianza Lima para reforzar su mediocampo esta temporada, en la que aspiran a campeonar en la Liga 1 y, sobre todo, hacer historia en la Copa Libertadores. Por esta razón, los blanquiazules vienen reforzándose bien para lograr sus objetivos. Sin embargo, este posible fichaje procedente de Colo-Colo, donde además es capitán del equipo, ha generado reacciones en varios medios del país vecino.

Medios como 24 Horas Deportes y La Tercera han dado sus opiniones en artículos informativos. Según este último medio, el jugador de 35 años ha tenido problemas en el club donde se formó, pues el 2025 no terminó bien para él, ya que estuvo en la banca en varios partidos, presuntamente debido a que afirmó que Universidad Católica era la mejor institución del país.

PUEDES VER: Alianza Lima definió su último fichaje: le arrebataría su capitán a Colo-Colo, Esteban Pavez, reconocido volante chileno

lr.pe

Medios chilenos reaccionan ante posible fichaje de Esteban Pavez por Alianza Lima

"Miércoles será el día clave: Alianza Lima busca el fichaje de Esteban Pavez, capitán de Colo Colo", tituló el medio 24 Horas Deportes, donde dieron la siguiente información: "Según la información que maneja 24 Horas Deportes, el volante maneja una oferta por dos temporadas de Alianza Lima, cuadro dirigido por Pablo Guede, y a la espera de la reunión de directorio programada para este miércoles 28 de enero, todo apunta a que será aceptada", se lee en su nota informativa.

Por su parte, La Tercera fue más misterioso con su titular: "Se va de Colo Colo: Esteban Pavez encuentra nuevo club tras un amargo 2025 en el Cacique", se lee. Además, tuvieron positivo calificativo para Alianza Lima.

"Tras un segundo semestre lleno de postergaciones, el volante consiguió una digna salida del club popular, a pesar de que su contrato con la institución acababa recién en diciembre próximo. Una rápida tratativa que termina con el exjugador de Tijuana de México en un nuevo destino en el fútbol sudamericano. Se trata de Alianza Lima, la escuadra más popular del fútbol peruano" publicó el medio chileno.

PUEDES VER: Alianza Lima envió preaviso de despido a Miguel Trauco, según asesor legal de Safap: "Decisión del club"

lr.pe

¿En qué equipos ha jugador Esteban Pavez?

Pavez ha pasado por numerosos clubes. Sin embargo, la mayor parte de su carrera se ha desarrollado en su Chile.

  • 21/22: Club Tijuana (México) → Colo-Colo (Chile)
  • 20/21: Al-Nasr (Emiratos Árabes Unidos) → Club Tijuana (México)
  • 19/20: Colo-Colo (Chile) → Al-Nasr (Emiratos Árabes Unidos)
  • 18/19: Athletico-PR (Brasil) → Colo-Colo (Chile)
  • 17/18: Colo-Colo (Chile) → Atlético-PR (Brasil)
  • 12/13: Unión Temuco (Chile) → Colo-Colo (Chile)
  • 11/12: Colo-Colo (Chile) → Unión Temuco (Chile)
  • 11/12: San Marcos (Chile) → Colo-Colo (Chile)
  • 10/11: Colo-Colo (Chile) → San Marcos (Chile)
  • 10/11: Rangers (Chile) → Colo-Colo (Chile)
  • 09/10: Colo-Colo (Chile) → Rangers (Chile)
  • 09/10: Colo-Colo U21 (Chile) → Colo-Colo (Chile)
