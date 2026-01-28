Canal confirmado del Alianza Lima - Sport Huancayo por la fecha 1 de la Liga 1 2026

Alianza Lima está listo para el partido contra Sport Huancayo por la primera fecha de la Liga 1 2026. En medio de la complicada situación del club tras la denuncia por presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, el equipo blanquiazul viajará a Huancayo para enfrentarse contra el Rojo Matador en un encuentro que promete ser emocionante. Este duelo marcará el inició de Pablo Guede en el fútbol peruano.

En la vereda de al frente, Sport Huancayo también estrenará DT en el banquillo tras la llegada de Roberto Mosquera. Este vibrante compromiso se jugará este viernes 30 de enero y lo podrás disfrutar por la señal de L1 Max.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Sport Huancayo?

La transmisión del Alianza Lima vs Sport Huancayo por la fecha 1 de la Liga 1 2026 estará a cargo de L1 Max. Además, podrás seguirlo por su plataforma de streaming L1 Play.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Alianza Lima y Sport Huancayo se enfrentarán este viernes 30 de enero por la primera jornada de la Liga 1 2026. El cotejo se llevará a cabo en el IPD de Huancayo, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana).

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

En suelo peruano, el choque entre Alianza Lima vs Sport Huancayo por la Liga 1 2026 iniciará a las 12.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.