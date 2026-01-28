HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Hernán Barcos le pide al hincha de Alianza Lima que siga confiando en el club tras crisis: “Es lo que necesita”

Hernán Barcos habló de la dura situación que atraviesa Alianza Lima, por lo que alentó a los hinchas a seguir apoyando a la institución para superar este momento

Hernán Barcos habló sobre la situación que vive Alianza Lima. Foto: composición LR/L1 Max/Instagram
Hernán Barcos habló sobre la situación que vive Alianza Lima. Foto: composición LR/L1 Max/Instagram

En una reciente entrevista en el programa de L1 Max, Hernán Barcos, actual jugador de FC Cajamarca, habló sobre diversos temas relacionados al fútbol. Sin embargo, llamó la atención cuando se le consultó por Alianza Lima, teniendo en cuenta la crisis que vive el club tras la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, situación que ha generado un sentimiento de tristeza dentro de la institución.

Ante esto, el “Pirata” envió un mensaje a los hinchas que se sienten apenados por la dura situación que atraviesan los blanquiazules. En sus palabras, señaló que los seguidores deben seguir apoyando al club, pues es algo que necesita para superar este tropiezo.

Hernán Barcos le manda mensaje a hinchas de Alianza Lima

Tras la consulta, sobre lo que esta viviendo Alianza, el argentino, quien se convirtió en parte de la historia de los íntimos no dudo en mandar palabras positivas para los hinchas.

"Sigan confiando en su club, ellos son hinchas de alianza lima y eso no va a cambiar nunca. Sigan confiando y apoyando al club porque es lo que el club necesita".

