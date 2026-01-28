En una reciente entrevista en el programa de L1 Max, Hernán Barcos, actual jugador de FC Cajamarca, habló sobre diversos temas relacionados al fútbol. Sin embargo, llamó la atención cuando se le consultó por Alianza Lima, teniendo en cuenta la crisis que vive el club tras la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, situación que ha generado un sentimiento de tristeza dentro de la institución.

Ante esto, el “Pirata” envió un mensaje a los hinchas que se sienten apenados por la dura situación que atraviesan los blanquiazules. En sus palabras, señaló que los seguidores deben seguir apoyando al club, pues es algo que necesita para superar este tropiezo.

Hernán Barcos le manda mensaje a hinchas de Alianza Lima

Tras la consulta, sobre lo que esta viviendo Alianza, el argentino, quien se convirtió en parte de la historia de los íntimos no dudo en mandar palabras positivas para los hinchas.

"Sigan confiando en su club, ellos son hinchas de alianza lima y eso no va a cambiar nunca. Sigan confiando y apoyando al club porque es lo que el club necesita".