Renato Tapia descartó su llegada a Alianza Lima para esta temporada: "En este momento, complicado"
El periodista César Vivar reveló conversación con Renato Tapia, donde menciona que no está en sus planes llegar a Alianza Lima.
Tras la separación de algunos futbolistas en Alianza Lima, desde la institución blanquiazul estarían buscando integrar un jugador que pueda desempeñarse como mediocampista y defensor. Uno de los nombres que fue vinculado con el club fue el de Renato Tapia como posible fichaje, quien cumple con dichas características de juego. Ante los rumores, el periodista César Vivar se comunicó con el 'Cabezón' y despejó las dudas en cuanto a su futuro.
El comunicador se refirió acerca del tema y reveló en el programa 'Doble Punta' que conversó con el futbolista de la selección peruana: "Renato Tapia me puso hoy imposible, más que nada por un tema familiar. Renato va a ser papá, acaba de llegar a Al Wassl", mencionó en el canal de YouTube.
Renato Tapia no llegará a Alianza Lima en esta temporada
De igual forma, César Vivar dejó en claro los motivos por los cuales no llegará Renato Tapia al cuadro íntimo, mencionando lo que le dijo a través de la comunicación que tuvieron. "Estoy enfocado en mi club. Además voy a ser papá, estoy en una relación. Es complicado mover todo lo que está viviendo en estos momentos", fue lo que dijo el comunicador sobre el 'Cabezón'.
Con esta información, quedó descarta la llegada del futbolista de 30 años. Por el momento, el volante se mantendrá en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos, pero no se descarta un posible arribo al equipo blanquiazul más adelante. Teniendo en cuenta la edad actual del seleccionado, lo más probable es que pueda darse dentro de las próximas temporadas.
¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?
En cuanto a Alianza Lima, este viernes a las 12.00 p. m. tendrá su debut en la Liga 1 2026 cuando enfrente a Sport Huancayo en calidad de visita. Los blanquiazules iniciarán el campeonato peruana jugando en la altura, posteriormente, disputarán el partido de ida por la primera fase de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo en Paraguay.