Alianza Lima está viviendo uno de sus momentos más preocupantes tras la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Es más, este lunes 26 de enero, el nombre de Pedro Aquino también fue involucrado en el acto de indisciplina más no en el presunto delito. En medio de este complicado escenario, el conjunto blanquiazul compartió un mensaje a través de sus redes sociales.

En el mismo, Alianza invitó a mantenerse unidos pese a que la situación se torne cada vez más difícil. Es preciso recordar que los dirigidos por Pablo Guede están a días de debutar en la Liga 1 2026.

Alianza Lima comparte mensaje en medio de crisis

"La fuerza de este escudo y estos colores, siempre estuvo en la unión. Y cuando el ruido es fuerte, es cuando elegimos estar juntos. Que nada nos detenga", fueron las palabras de Alianza en su cuenta de X.

A pesar de la crisis del club, el resto del plantel continúa entrenando en las instalaciones de Matute con miras al encuentro contra Sport Huancayo. Por el momento, Zambrano, Peña y Trauco han sido los únicos separados, según comunicó la institución.

Publicación de Alianza Lima. Foto: X/Alianza Lima.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Sport Huancayo?

Alianza Lima se enfrentará contra Sport Huancayo en la primera fecha de la Liga 1 2026. El partido entre íntimos y el Rojo Matador se disputará este viernes 30 de enero, a partir de las 12.00 p. m.