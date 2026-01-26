HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Jerí, su pasado oscuro y el de sus antecesores en Palacio | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Fútbol Peruano

Alianza Lima deja mensaje en medio de la crisis a días de debutar en la Liga 1 2026: "Que nada nos detenga"

A través de redes sociales, Alianza Lima compartió unas en el que resalta la unión del plantel tras los momentos difíciles que atraviesa la institución.

Alianza Lima debuta por la Liga 1 contra Sport Huancayo. Foto: X/Alianza Lima
Alianza Lima debuta por la Liga 1 contra Sport Huancayo. Foto: X/Alianza Lima

Alianza Lima está viviendo uno de sus momentos más preocupantes tras la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Es más, este lunes 26 de enero, el nombre de Pedro Aquino también fue involucrado en el acto de indisciplina más no en el presunto delito. En medio de este complicado escenario, el conjunto blanquiazul compartió un mensaje a través de sus redes sociales.

En el mismo, Alianza invitó a mantenerse unidos pese a que la situación se torne cada vez más difícil. Es preciso recordar que los dirigidos por Pablo Guede están a días de debutar en la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Pedro Gallese explicó qué gran diferencia existe entre el fútbol colombiano y la MLS: Les falta eso

lr.pe

Alianza Lima comparte mensaje en medio de crisis

"La fuerza de este escudo y estos colores, siempre estuvo en la unión. Y cuando el ruido es fuerte, es cuando elegimos estar juntos. Que nada nos detenga", fueron las palabras de Alianza en su cuenta de X.

A pesar de la crisis del club, el resto del plantel continúa entrenando en las instalaciones de Matute con miras al encuentro contra Sport Huancayo. Por el momento, Zambrano, Peña y Trauco han sido los únicos separados, según comunicó la institución.

Publicación de Alianza Lima. Foto: X/Alianza Lima.

Publicación de Alianza Lima. Foto: X/Alianza Lima.

PUEDES VER: Yoshimar Yotún sobre seguir siendo amigo de Luis Advíncula tras elegir a Alianza Lima en vez de Sporting Cristal: Todos tienen sus decisiones

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Sport Huancayo?

Alianza Lima se enfrentará contra Sport Huancayo en la primera fecha de la Liga 1 2026. El partido entre íntimos y el Rojo Matador se disputará este viernes 30 de enero, a partir de las 12.00 p. m.

Notas relacionadas
Presidente de 2 de Mayo hace comparación bíblica para explicar que Alianza Lima es un club “todopoderoso”: “Una lucha entre David y Goliat”

Presidente de 2 de Mayo hace comparación bíblica para explicar que Alianza Lima es un club “todopoderoso”: “Una lucha entre David y Goliat”

LEER MÁS
Daniela Darcourt cuenta cómo estuvo Luis Advíncula tras agresión de hinchas de Alianza Lima: "Ha estado bastante tocado"

Daniela Darcourt cuenta cómo estuvo Luis Advíncula tras agresión de hinchas de Alianza Lima: "Ha estado bastante tocado"

LEER MÁS
Alianza Lima vs LDU Quito: día, hora y precios de entradas para ver la Noche Blanquiazul Femenina 2026

Alianza Lima vs LDU Quito: día, hora y precios de entradas para ver la Noche Blanquiazul Femenina 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan que Miguel Trauco estaría pensando a qué club llegar tras denuncia en su contra: "Ya sabe que a Alianza Lima no vuelve"

Revelan que Miguel Trauco estaría pensando a qué club llegar tras denuncia en su contra: "Ya sabe que a Alianza Lima no vuelve"

LEER MÁS
Yoshimar Yotún sobre seguir siendo amigo de Luis Advíncula tras elegir a Alianza Lima en vez de Sporting Cristal: "Todos tienen sus decisiones"

Yoshimar Yotún sobre seguir siendo amigo de Luis Advíncula tras elegir a Alianza Lima en vez de Sporting Cristal: "Todos tienen sus decisiones"

LEER MÁS
Waldir Sáenz sorprende al asegurar que Cienciano es el mejor equipo del Perú: "El único que ha ganado copas internacionales"

Waldir Sáenz sorprende al asegurar que Cienciano es el mejor equipo del Perú: "El único que ha ganado copas internacionales"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rosa María Palacios sobre Jerí: “Dudo que entregue su celular, salvo que ya esté arreglado”

Futuro de Patricia Chirinos en manos del JNE: evaluarán apelación de candidatura al Senado este miércoles 28

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Fútbol Peruano

Alianza Lima vs LDU Quito: día, hora y precios de entradas para ver la Noche Blanquiazul Femenina 2026

Fernando Pacheco hará dupla con Adrián Ugarriza en Israel: exjugador de Sporting Cristal fichó por Hapoel Ironi Kiryat Shmona

Revelan que Miguel Trauco estaría pensando a qué club llegar tras denuncia en su contra: "Ya sabe que a Alianza Lima no vuelve"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rosa María Palacios sobre Jerí: “Dudo que entregue su celular, salvo que ya esté arreglado”

Futuro de Patricia Chirinos en manos del JNE: evaluarán apelación de candidatura al Senado este miércoles 28

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025