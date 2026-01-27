Olimpia vs 2 de Mayo EN VIVO: hora y canal del partido por el Torneo Apertura de Paraguay
El partido por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de Paraguay entre Olimpia y 2 de Mayo se disputará en el Estadio Río Parapití.
Olimpia vs 2 de Mayo EN VIVO juegan este 28 de enero, desde las 6.15 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura de Paraguay. El partido se llevará a cabo en el Estadio Río Parapití, con transmisión por TV a cargo del canal Tigo Sports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
El fútbol paraguayo continúa con la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Olimpia ganó en su debut y buscará nuevamente el triunfo para mantenerse en los primeros lugares de la tabla. Por el lado de 2 de Mayo, intentará conseguir sus primero tres puntos de local, debido a que cayó en su primer partido del campeonato.
¿A qué hora juega Olimpia vs 2 de Mayo?
Los equipos de Olimpia y 2 de Mayo se verán las caras por la segunda fecha del Torneo Apertura paraguayo. El partido se jugará el miércoles 28 de enero, desde las 6.15 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 5.15 a. m.
- Colombia, Ecuador: 6.15 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.15 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 7:15 p.m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.15 p. m.
- España: 12.15 a. m.
¿Dónde ver Olimpia vs 2 de Mayo?
El partido Olimpia vs 2 de Mayo, por la segunda fecha del Torneo Apertura, será transmitido por la señal de Tigo Sports para territorio paraguayo. De igual forma, puedes seguir la transmisión del partido a través de la web de La República Deportes.
Alineaciones probables de Olimpia vs 2 de Mayo
- Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Eduardo Delmás, Rodney Redes y Sebastián Ferreira.
- 2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Camilo Saiz, César Castro; Sergio Sanabria; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz Díaz.
Pronóstico de Olimpia vs 2 de Mayo
- Betsson: gana Olimpia (2.12), empate (3.05), gana 2 de Mayo (3.35)
- Betano: gana Olimpia (2.22), empate (2.95), gana 2 de Mayo (3.55)
- Bet365: gana Olimpia (2.10), empate (3.10), gana 2 de Mayo (3.40)
- 1xBet: gana Olimpia (2.19), empate (3.04), gana 2 de Mayo (3.51)
- Coolbet: gana Olimpia (2.12), empate (3.00), gana 2 de Mayo (3.60)
- Doradobet: gana Olimpia (2.16), empate (3.00), gana 2 de Mayo (3.50)
¿En qué estadio juegan Olimpia vs 2 de Mayo?
Olimpia y 2 de Mayo disputarán este encuentro por la segunda fecha del Torneo Apertura en el Estadio Río Parapití, ubicado en Pedro Juan Caballero, Paraguay. El recinto tiene capacidad para 25.000 espectadores.