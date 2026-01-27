Olimpia vs 2 de Mayo EN VIVO: hora y canal del partido por el Torneo Apertura de Paraguay

Olimpia y 2 de Mayo se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de Paraguay. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Olimpia y 2 de Mayo se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de Paraguay. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Olimpia vs 2 de Mayo EN VIVO juegan este 28 de enero, desde las 6.15 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura de Paraguay. El partido se llevará a cabo en el Estadio Río Parapití, con transmisión por TV a cargo del canal Tigo Sports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El fútbol paraguayo continúa con la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Olimpia ganó en su debut y buscará nuevamente el triunfo para mantenerse en los primeros lugares de la tabla. Por el lado de 2 de Mayo, intentará conseguir sus primero tres puntos de local, debido a que cayó en su primer partido del campeonato.

¿A qué hora juega Olimpia vs 2 de Mayo?

Los equipos de Olimpia y 2 de Mayo se verán las caras por la segunda fecha del Torneo Apertura paraguayo. El partido se jugará el miércoles 28 de enero, desde las 6.15 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 5.15 a. m.

Colombia, Ecuador: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.15 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7:15 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.15 p. m.

España: 12.15 a. m.

¿Dónde ver Olimpia vs 2 de Mayo?

El partido Olimpia vs 2 de Mayo, por la segunda fecha del Torneo Apertura, será transmitido por la señal de Tigo Sports para territorio paraguayo. De igual forma, puedes seguir la transmisión del partido a través de la web de La República Deportes.

Alineaciones probables de Olimpia vs 2 de Mayo

Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Eduardo Delmás, Rodney Redes y Sebastián Ferreira.

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Eduardo Delmás, Rodney Redes y Sebastián Ferreira. 2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Camilo Saiz, César Castro; Sergio Sanabria; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz Díaz.

Pronóstico de Olimpia vs 2 de Mayo

Betsson: gana Olimpia (2.12), empate (3.05), gana 2 de Mayo (3.35)

Betano: gana Olimpia (2.22), empate (2.95), gana 2 de Mayo (3.55)

Bet365: gana Olimpia (2.10), empate (3.10), gana 2 de Mayo (3.40)

1xBet: gana Olimpia (2.19), empate (3.04), gana 2 de Mayo (3.51)

Coolbet: gana Olimpia (2.12), empate (3.00), gana 2 de Mayo (3.60)

Doradobet: gana Olimpia (2.16), empate (3.00), gana 2 de Mayo (3.50)

¿En qué estadio juegan Olimpia vs 2 de Mayo?

Olimpia y 2 de Mayo disputarán este encuentro por la segunda fecha del Torneo Apertura en el Estadio Río Parapití, ubicado en Pedro Juan Caballero, Paraguay. El recinto tiene capacidad para 25.000 espectadores.