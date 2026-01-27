HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Toda la verdad sobre Keiko Fujimori | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Olimpia vs 2 de Mayo EN VIVO: hora y canal del partido por el Torneo Apertura de Paraguay

El partido por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de Paraguay entre Olimpia y 2 de Mayo se disputará en el Estadio Río Parapití.

Olimpia y 2 de Mayo se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de Paraguay. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
Olimpia y 2 de Mayo se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de Paraguay. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Olimpia vs 2 de Mayo EN VIVO juegan este 28 de enero, desde las 6.15 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura de Paraguay. El partido se llevará a cabo en el Estadio Río Parapití, con transmisión por TV a cargo del canal Tigo Sports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El fútbol paraguayo continúa con la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Olimpia ganó en su debut y buscará nuevamente el triunfo para mantenerse en los primeros lugares de la tabla. Por el lado de 2 de Mayo, intentará conseguir sus primero tres puntos de local, debido a que cayó en su primer partido del campeonato.

PUEDES VER: Movistar también transmitirá la Liga 1 2026, afirma Diego Rebagliati: "Hay acuerdo cerrado"

lr.pe

¿A qué hora juega Olimpia vs 2 de Mayo?

Los equipos de Olimpia y 2 de Mayo se verán las caras por la segunda fecha del Torneo Apertura paraguayo. El partido se jugará el miércoles 28 de enero, desde las 6.15 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 5.15 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 6.15 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.15 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7:15 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.15 p. m.
  • España: 12.15 a. m.

¿Dónde ver Olimpia vs 2 de Mayo?

El partido Olimpia vs 2 de Mayo, por la segunda fecha del Torneo Apertura, será transmitido por la señal de Tigo Sports para territorio paraguayo. De igual forma, puedes seguir la transmisión del partido a través de la web de La República Deportes.

Alineaciones probables de Olimpia vs 2 de Mayo

  • Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Eduardo Delmás, Rodney Redes y Sebastián Ferreira.
  • 2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Camilo Saiz, César Castro; Sergio Sanabria; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz Díaz.

PUEDES VER: Alianza Lima deja mensaje en medio de la crisis a días de debutar en la Liga 1 2026: "Que nada nos detenga"

lr.pe

Pronóstico de Olimpia vs 2 de Mayo

  • Betsson: gana Olimpia (2.12), empate (3.05), gana 2 de Mayo (3.35)
  • Betano: gana Olimpia (2.22), empate (2.95), gana 2 de Mayo (3.55)
  • Bet365: gana Olimpia (2.10), empate (3.10), gana 2 de Mayo (3.40)
  • 1xBet: gana Olimpia (2.19), empate (3.04), gana 2 de Mayo (3.51)
  • Coolbet: gana Olimpia (2.12), empate (3.00), gana 2 de Mayo (3.60)
  • Doradobet: gana Olimpia (2.16), empate (3.00), gana 2 de Mayo (3.50)

¿En qué estadio juegan Olimpia vs 2 de Mayo?

Olimpia y 2 de Mayo disputarán este encuentro por la segunda fecha del Torneo Apertura en el Estadio Río Parapití, ubicado en Pedro Juan Caballero, Paraguay. El recinto tiene capacidad para 25.000 espectadores.

Notas relacionadas
Movistar también transmitirá la Liga 1 2026, afirma Diego Rebagliati: "Hay acuerdo cerrado"

Movistar también transmitirá la Liga 1 2026, afirma Diego Rebagliati: "Hay acuerdo cerrado"

LEER MÁS
Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias previo al inicio del Torneo Apertura del fútbol peruano

Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias previo al inicio del Torneo Apertura del fútbol peruano

LEER MÁS
Alianza Lima deja mensaje en medio de la crisis a días de debutar en la Liga 1 2026: "Que nada nos detenga"

Alianza Lima deja mensaje en medio de la crisis a días de debutar en la Liga 1 2026: "Que nada nos detenga"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan que Miguel Trauco estaría pensando a qué club llegar tras denuncia en su contra: "Ya sabe que a Alianza Lima no vuelve"

Revelan que Miguel Trauco estaría pensando a qué club llegar tras denuncia en su contra: "Ya sabe que a Alianza Lima no vuelve"

LEER MÁS
Gabriel Costa sacude el mercado de fichajes y se acerca a un popular equipo de la Liga 1: "No es un jugador barato"

Gabriel Costa sacude el mercado de fichajes y se acerca a un popular equipo de la Liga 1: "No es un jugador barato"

LEER MÁS
Waldir Sáenz sorprende al asegurar que Cienciano es el mejor equipo del Perú: "El único que ha ganado copas internacionales"

Waldir Sáenz sorprende al asegurar que Cienciano es el mejor equipo del Perú: "El único que ha ganado copas internacionales"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuál es el país de América Latina que supera a China, pero no a EE. UU. en importante ranking sobre calidad de vida?

Karla Tarazona desmiente que Christian Cueva le impida hablar de Pamela Franco: “Nadie me dice qué hacer”

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Deportes

Oliver Sonne jugará al lado de Joao Grimaldo: el peruano deja la Premier League tras ser 'borrado' por DT del Burnley

Yoshimar Yotún sobre seguir siendo amigo de Luis Advíncula tras elegir a Alianza Lima en vez de Sporting Cristal: "Todos tienen sus decisiones"

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos por la fecha 3 de la segunda etapa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025