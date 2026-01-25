DT de Universitario minimiza el frustrado fichaje de César Inga a la MLS: "Oportunidades va a tener muchas"

Una goleada de Universitario que ilusiona a sus hinchas. Luego del triunfo del equipo crema por 3-0 sobre la Universidad de Chile, el técnico Javier Rabanal se refirió acerca del ingreso de los nuevos refuerzos del club y se animó a dar su opinión sobre el frustrado pase de César Inga al Sporting Kansas City de la MLS.

El entrenador indicó que el lateral se encuentra enfocado en el club pese a caída de su pase al fútbol estadounidense. "Tenía ganas de jugar. Hablé poco de él, simplemente quise expresarle que oportunidades como la que ha tenido va a tener mucho", indicó el español en conferencia de prensa.

Javier Rabanal minimiza el frustrado fichaje de César Inga a la MLS

A pesar de que no se haya concretado el pase del lateral peruano a la MLS, Javier Rabanal entiende que este tipo de situaciones suelen pasar cuando es temporada de fichajes e indicó que le brindó un consejo para que pueda seguir enfocado en seguir creciendo a nivel futbolístico. "Lo noto bien. Estaba pendiente de eso hasta el día de ayer. Esas cosas son así, los chicos tienen que acostumbrarse a ese tipo de cosas. Lo he visto bien, por eso lo hemos metido", mencionó el estratega español.

¿Qué opinó Javier Rabanal acerca de los refuerzos de Universitario?

Por otro lado, indicó que los refuerzos tuvieron buena participación y seguirán mejorando conforme vayan teniendo más partidos. "Algunos llevan muy poco tiempo. Miguel (Silveira) y Lisandro (Alzugaray) acaban de llegar, los pusimos un rato para que se soltaran. Fértoli no ha podido jugar por un problema en el hombro. Tienen que ir conociéndose unos con otros", mencionó después del partido.

Luego de ello, dejó en claro que no hará muchos cambios en cuanto al esquema, ya que el equipo viene con una base que lo ha hecho campeonar de manera consecutiva. "No creo que el equipo necesite bastantes cambios. Viene de una línea ganadora y quiero añadirle algunas cosas que puedan subirle al nivel. Y lo he visto. He visto bastante de lo que quería en buen nivel y otras que tenemos que seguir trabajando", indicó el estratega.