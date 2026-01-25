HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

DT de Universitario minimiza el frustrado fichaje de César Inga a la MLS: "Oportunidades va a tener muchas"

El entrenador español habló en conferencia de prensa acerca del triunfo de Universitario y dejó su opinión sobre los nuevos refuerzos del club crema.

Javier Rabanal hizo ingresar a César Inga en Universitario en el segundo tiempo. Foto: Universitario
Javier Rabanal hizo ingresar a César Inga en Universitario en el segundo tiempo. Foto: Universitario

Una goleada de Universitario que ilusiona a sus hinchas. Luego del triunfo del equipo crema por 3-0 sobre la Universidad de Chile, el técnico Javier Rabanal se refirió acerca del ingreso de los nuevos refuerzos del club y se animó a dar su opinión sobre el frustrado pase de César Inga al Sporting Kansas City de la MLS.

El entrenador indicó que el lateral se encuentra enfocado en el club pese a caída de su pase al fútbol estadounidense. "Tenía ganas de jugar. Hablé poco de él, simplemente quise expresarle que oportunidades como la que ha tenido va a tener mucho", indicó el español en conferencia de prensa.

PUEDES VER: Franco Velazco confirma que partidos de Universitario serán transmitidos por L1 MAX: "Esto brinda una importante tranquilidad al club”

lr.pe

Javier Rabanal minimiza el frustrado fichaje de César Inga a la MLS

A pesar de que no se haya concretado el pase del lateral peruano a la MLS, Javier Rabanal entiende que este tipo de situaciones suelen pasar cuando es temporada de fichajes e indicó que le brindó un consejo para que pueda seguir enfocado en seguir creciendo a nivel futbolístico. "Lo noto bien. Estaba pendiente de eso hasta el día de ayer. Esas cosas son así, los chicos tienen que acostumbrarse a ese tipo de cosas. Lo he visto bien, por eso lo hemos metido", mencionó el estratega español.

PUEDES VER: Juan Manuel Sulca, nuevo presidente de la Conar, sobre si audios VAR volverán a ser públicos: "Hay que ver un tema de costos y presupuesto"

lr.pe

¿Qué opinó Javier Rabanal acerca de los refuerzos de Universitario?

Por otro lado, indicó que los refuerzos tuvieron buena participación y seguirán mejorando conforme vayan teniendo más partidos. "Algunos llevan muy poco tiempo. Miguel (Silveira) y Lisandro (Alzugaray) acaban de llegar, los pusimos un rato para que se soltaran. Fértoli no ha podido jugar por un problema en el hombro. Tienen que ir conociéndose unos con otros", mencionó después del partido.

Luego de ello, dejó en claro que no hará muchos cambios en cuanto al esquema, ya que el equipo viene con una base que lo ha hecho campeonar de manera consecutiva. "No creo que el equipo necesite bastantes cambios. Viene de una línea ganadora y quiero añadirle algunas cosas que puedan subirle al nivel. Y lo he visto. He visto bastante de lo que quería en buen nivel y otras que tenemos que seguir trabajando", indicó el estratega.

Notas relacionadas
DT de U. de Chile elogia la grandeza de Universitario tras derrota por la Noche Crema: “Por algo es el tricampeón”

DT de U. de Chile elogia la grandeza de Universitario tras derrota por la Noche Crema: “Por algo es el tricampeón”

LEER MÁS
¡Apareció 'Nazario'! Alex Valera hace explotar el Monumental con un golazo: Universitario gana 2-0 a la U. de Chile

¡Apareció 'Nazario'! Alex Valera hace explotar el Monumental con un golazo: Universitario gana 2-0 a la U. de Chile

LEER MÁS
Franco Velazco confirma que partidos de Universitario serán transmitidos por L1 MAX: "Esto brinda una importante tranquilidad al club”

Franco Velazco confirma que partidos de Universitario serán transmitidos por L1 MAX: "Esto brinda una importante tranquilidad al club”

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dónde ver Cienciano vs Bolívar HOY EN VIVO por el amistoso en la Tarde del Rojo Imperial 2026?

¿Dónde ver Cienciano vs Bolívar HOY EN VIVO por el amistoso en la Tarde del Rojo Imperial 2026?

LEER MÁS
Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy y horario de la fecha 3 en la segunda etapa

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy y horario de la fecha 3 en la segunda etapa

LEER MÁS
Partidos de presentación del fútbol peruano: guía completa con horarios y canales de todos los amistosos HOY

Partidos de presentación del fútbol peruano: guía completa con horarios y canales de todos los amistosos HOY

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[Tarde Celeste 2026, En Vivo] ¿A qué hora ver Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador HOY vía L1 Max?

Curso del MTC permitirá a conductores infractores recuperar hasta 50 puntos en su licencia

DT de Universitario minimiza el frustrado fichaje de César Inga a la MLS: "Oportunidades va a tener muchas"

Deportes

[Tarde Celeste 2026, En Vivo] ¿A qué hora ver Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador HOY vía L1 Max?

[Vía Movistar Deportes] ¿A qué hora juega Melgar vs Macará HOY por la Tarde Rojinegra 2026 EN VIVO?

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima tras la goleada sobre Inter Miami? Próximo partido de los íntimos por su debut en la Liga 1 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El poder del lobby en el Congreso bajo la lupa tras el Chifagate

En el gobierno de Jerí contrataron a empresas chinas por S/1.400 millones

Elecciones 2026: Sepa cuáles son las multas para quienes no acudan a votar

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025