El futuro de Oliver Sonne vuelve a estar en el centro del mercado de fichajes europeo. El lateral peruano-danés, actualmente en Burnley de la Premier League, aparece como una de las opciones que maneja el FC Copenhague para reforzar su plantilla en lo que resta de la temporada, en una operación que se perfila bajo la modalidad de préstamo.

Desde su llegada al fútbol inglés, Sonne no ha logrado consolidarse como titular, una situación que ha reducido considerablemente su continuidad en cancha. Pese a haber sido considerado una apuesta a futuro por Burnley, la fuerte competencia interna y las exigencias de la Premier han limitado su protagonismo.

Oliver Sonne podría dejar Burnley para unirse al Copenhague de Marcos López

En ese escenario aparece el FC Copenhague, club que disputa competiciones europeas y que conoce bien el perfil del jugador tras su paso previo por la Superliga danesa. El equipo capitalino busca reforzar el carril derecho, por lo que Sonne sería una buena opción. Si se concreta, compartiría vestuario con Marcos López, compañero suyo en la selección peruana.

“FC Copenhague tiene en alta estima al danés Oliver Sonne en su lista de deseos y ha estado en diálogo con el Burnley sobre la posibilidad de fichar al lateral con acuerdo de cesión”, informó Daniel Nojsen para el diario Bold de Dinamarca.

Durante la temporada 2025/26, Oliver Sonne participó en diez encuentros oficiales entre la Premier League, la FA Cup y la Carabao Cup. Aunque logró marcar dos goles clave, todavía no ha conseguido consolidarse en las decisiones del entrenador, lo que mantiene su futuro inmediato como una incógnita.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Oliver Sonne?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Oliver Sonne tiene un valor en el mercado de 4 millones de euros.